Nach Trennung von Rebecca: Gloria Glumac schießt gegen Gök

Gloria Glumac (32) reicht es! Am Sonntag teilte Göktug Göker mit, dass er und die Mutter seines wenige Wochen alten Kindes fortan getrennte Wege gehen. Im Netz stellte der Temptation Island V.I.P.-Verführer die Trennung so hin, als sei sie einvernehmlich beschlossen worden – Rebecca Ries meint allerdings, er hätte sie verlassen. Diese Verdrehung der Tatsachen scheint vor allem Gloria mächtig gegen den Strich zu gehen. Auf Instagram macht der Realitystar seinem Ärger Luft: "Bin einfach so schockiert. Wie kann man als 'Mann' die Mutter seines Kindes drei Wochen nach der Entbindung verlassen? Was sind das heutzutage für verf*ckte, weichgespülte Lappen-Weicheier, die nicht einmal auf ihr Princess-Treatment verzichten können, wenn die eigene Frau im Wochenbett ist."

Gloria regt sich außerdem darüber auf, dass Göktug nur wenige Stunden nach der Trennung fröhlich Werbung für ein bevorstehendes Festival schaltet. "Sie hat die Arbeit und Verantwortung, während er dann auf einem Festival rumhüpft und säuft. #Vaterdesjahres. [...] Und dann noch ein Foto posten mit 'Steine in den Weg legen' – sorry Bruder, halt deine Fr*sse. Ich kotze im Strahl, wenn ich sehe, was der gerade abzieht." Der frischgebackene Vater hat sich bereits zu Glorias Ansage zu Wort gemeldet und motzt: "Dass sich jemand einmischt, der mit uns kaum wirklich was zu tun hatte [...], ist einfach nur respektlos. Hauptsache, ein bisschen Aufmerksamkeit abgreifen."

Rebecca und Göktug lernten sich während der Dreharbeiten des Treuetest-Formats kennen und lieben. Noch in der Show trennten sich die Wege der frischgebackenen Mama und ihres damaligen Freundes Adrian Alian. Zuletzt schien es so, als seien Rebecca und Göktug rundum glücklich. Die Trennung der Realitystars schockierte zahlreiche Fans. "Bis vor ein paar Minuten waren sie scheinbar noch so glücklich und plötzlich getrennt?", wunderte sich ein Fan unter einem Promiflash-Beitrag. Ein weiterer ärgerte sich: "Keiner nimmt eine Beziehung ernst und Kinder kriegen ist ein Hobby."

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

