Lisa Müller überrascht mit ihrem Politik-Praktikum in Bayern

Lisa Müller (36), erfolgreiche Dressurreiterin und Ehefrau des Fußballers Thomas Müller (36), hat kürzlich ein außergewöhnliches Praktikum absolviert. Die gebürtige Münchnerin verbrachte drei Tage im Bayerischen Landtag, um die Arbeit der CSU-Politikerin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner hautnah mitzuerleben. Bei einem Sommerempfang auf Schloss Schleißheim hatte Lisa ihr Interesse an Politik bekundet – eine Äußerung, die nun zu dieser spannenden Erfahrung führte. "Ich möchte sehen, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht", erklärte sie gegenüber Bild.

Die 36-Jährige zeigte sich besonders interessiert an den Mechanismen hinter politischen Entscheidungen und daran, wie Kompromisse entstehen. Obwohl dadurch Spekulationen über eine mögliche politische Karriere aufkamen, stellte Lisa klar: "Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle." Nach dem Praktikum wird sie beim Weltcup in Mexiko-Stadt an den Start gehen. Ilse Aigner lobte unterdessen Lisas Engagement und Neugier: "Es ist schön zu sehen, wie ernsthaft sie sich für die Hintergründe der Politik interessiert." Lisa, die sich nach eigener Aussage der CSU verbunden fühlt, schließt eine künftige berufliche Neuausrichtung dennoch nicht aus.

Lisa ist seit ihrer Jugend mit Thomas Müller zusammen und teilt mit ihm die Leidenschaft für Pferde, die sie gemeinsam erfolgreich züchten. Nachdem sich die Reiterin im vergangenen Jahr weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, überrascht sie nun mit neuen Schwerpunkten. Neben ihrer sportlichen Karriere scheint das Interesse an politischen Themen inzwischen einen festen Platz in ihrem Leben einzunehmen. Vielleicht ist das Praktikum nur der erste Schritt – denn eines wird deutlich: Lisa wagt es, über ihren sportlichen Tellerrand hinauszublicken.

MAGICS / Peter Schatz / ActionPress Lisa Müller bei der WM 2024

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020