Lisa Müllers Zuchthengste: Wie profitabel ist ihr Pferdegut?

Lisa Müller (36) und ihr Ehemann Thomas Müller (36) betreiben seit 2012 mit Gut Wettlkam im oberbayerischen Otterfing eine eigene Pferdezucht. Seit 2021 ist der Hof offiziell als EU-Besamungsstation für Dressurpferde registriert, sodass Interessenten direkt den Samen der dort stationierten Zuchthengste erwerben können. Auf der Webseite des Guts werden sechs Zuchthengste aufgeführt, darunter die teuersten Exemplare Erste Sahne und Va Bene. Die Decktaxe beträgt bei diesen beiden Hengsten 400 Euro für die erste Rate, also allein für die Besamung. Sollte die Stute dann tatsächlich trächtig werden, fallen weitere 900 Euro an – insgesamt also bis zu 1.300 Euro. Den tiefgefrorenen Samen der Zuchthengste auf Gut Wettlkam kann man bereits für 600 bis 800 Euro erwerben, wie t-online berichtet.

Die Müllers haben für ihre Zucht tief in die Tasche gegriffen. Für den Hengst D'Avie sollen sie laut der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2020 zwei Millionen Euro ausgegeben haben, um ihn aus Dänemark nach Bayern zu holen. Thomas erklärte gegenüber dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt zur Investition: "Als klar war, dass wir D'Avie nach Bayern holen, habe ich zu meiner Frau und ihrem Trainer Götz Brinkmann gesagt: Wenn der zu uns kommt, dann gibt's da aber keine Kastration. So wertvolles Genmaterial, da machen wir nicht nur schnippschnapp und fertig." Auch mit der eigenen Zucht konnten die Müllers bereits Erfolge verbuchen: Im September 2025 wurde ein knapp vier Monate altes Fohlen beim Chiemsee Festival in Ising für 35.000 Euro verkauft – der höchste Ertrag des Abends. Dennoch sprach Lisa im Interview mit der Süddeutschen Zeitung offen über die finanzielle Realität: "Auch wenn man mit gutem Ausgangsmaterial gute Pferde züchtet, ist es trotzdem nicht leicht, finanziell über die Runden zu kommen."

Während Thomas durch seine Fußballkarriere beim FC Bayern München zuletzt rund 17 Millionen Euro im Jahr verdient haben soll und nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps im August 2025 laut Sports Illustrated ab 2026 dort 6,6 Millionen Euro jährlich verdienen soll, steht für Lisa bei der Pferdezucht das Wohl der Tiere im Vordergrund. Der Sportstall sei für sie nur "Liebhaberei", erklärte die Dressurreiterin. Wenn sie wirklich Geld verdienen wollte, müsste sie ihre Grand-Prix-Pferde verkaufen und nur noch junge Pferde ausbilden, denn dort liege am Ende der Verdienst. Doch das würde bedeuten, "an allen Ecken und Enden sparen" zu müssen – mit weniger Personal und kleineren Boxen. Das kommt für die 36-Jährige nicht infrage, denn für sie und Thomas stehen die Freude an den Tieren und ihr Wohlbefinden an erster Stelle. Während der Fußballer in Nordamerika seiner Karriere nachgeht, kümmert sich Lisa weiterhin um den gemeinsamen Hof in Bayern.

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Imago Lisa Müller, Mai 2025

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025