Mehr als nur Spielerfrau: Lisa Müller kontert Vorurteile

Es gibt Etiketten, die kleben hartnäckiger als jedes Pflaster. Für Lisa Müller (36) war das jahrelang das Wort "Spielerfrau". Dabei ist die Bayerin alles andere als eine Frau, die sich über den Ruhm ihres Mannes Thomas Müller (36) definiert. Als Dressurreiterin hat sie sich ihren Platz im Sattel hart erarbeitet und leitet gemeinsam mit Thomas das Gestüt Wettlkam im Landkreis Miesbach. Bei einer Veranstaltung mit CSU-Kandidatin Melanie Huml bewies Lisa nun, dass sie mit dem Thema längst ihren Frieden gemacht hat – und dabei sogar Humor beweist. "Ich werde immer für die Dümmste im Raum gehalten. Es ist manchmal auch schön, für das Dummerl gehalten zu werden, dann kann man Menschen mehr beeindrucken, wenn sie mit einem reden", so Lisa laut Bunte.

Lisa und Thomas kennen sich nicht erst seit dem großen Ruhm – sie sind sich als ganz normale Teenager begegnet, lange bevor Thomas zum Weltstar wurde. Und es funkte offenbar schnell. Thomas selbst beschrieb den Beginn der Beziehung in seiner Doku "Thomas Müller: Einer wie keiner" so: "Wir waren eigentlich schon sehr schnell sehr nahe. Weil ihre Wohnung, in der sie gewohnt hat, sehr nahe an meiner Arbeitsstätte war. Der erste Gedanke, nachdem der Fußballschuh ausgezogen war, war natürlich: 'Ab zu Lisa'." 2009 gaben sie sich das Jawort – in einem Jahr, in dem Thomas bei Bayern München gerade richtig durchstartete. Aktuell führt Lisa mit Thomas, der seit dem vergangenen Sommer in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt, eine Fernbeziehung. Während er in Kanada kickt, managt sie das gemeinsame Gestüt. "Er als Sportler weiß, wie sehr ich für meinen Sport lebe. Ich als Sportlerin weiß, wie sehr er für seinen Sport lebt", sagte Lisa.

Neben Pferden und Fußball hat Lisa noch eine weitere Leidenschaft: Sie interessiert sich nach eigenen Worten brennend für Wirtschaft und Politik. Im vergangenen Herbst schnupperte sie dafür sogar im bayerischen Landtag in den Politikalltag hinein und absolvierte ein Praktikum. Aus ihrem Stimmkreis kam daraufhin die Anfrage, ob sie sich nicht selbst als Kandidatin aufstellen lassen wolle – doch Lisa winkte ab und nannte sich im Rückblick "zu viel Schisser", weil sie sich zu wenig vorbereitet gefühlt habe. Schon bei ihrem Turnier-Comeback in Stuttgart hatte sie deutlich gemacht, dass sie es gewohnt ist, mit Kritik und Zuschreibungen umzugehen.

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

Imago Lisa Müller beim Grand Prix in Stuttgart, German Masters 2025