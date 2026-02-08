Thomas Müller verliert seltene Worte über seine Ehefrau Lisa

Thomas Müller (36) hat in einem Interview überraschend persönliche Einblicke in sein Leben in Vancouver und seine Ehe mit Lisa Müller (36) gegeben. Seit Sommer 2025 lebt der Fußball-Weltmeister in Kanada, getrennt von seiner Frau, die auf ihrem gemeinsamen Pferdegestüt im Münchner Umland geblieben und nicht mit nach Kanada gekommen ist. Obwohl er die enorme Distanz von 8.000 Kilometern als Herausforderung beschreibt, zeigt sich der Sportler pragmatisch. "Zu meiner Zeit in Vancouver gehört es jetzt eben, dass ich meine Frau und die Pferde nur selten um mich habe", sagte er der Zeitung Welt am Sonntag und ergänzte, er komme mit der neuen Realität gut zurecht.

Im Interview erzählte Thomas, dass er vor seinem Wechsel eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt habe und ihm deshalb bewusst gewesen sei, was auf ihn zukommt. "Daher war mir klar, dass es auch Dinge geben wird, die einem nicht so schmecken, gerade bei der enormen Distanz nach Hause", erklärte er. Heimweh kennt er nach eigenen Worten allerdings kaum: "Ich bin nicht so der Heimweh- oder Vermisser-Typ, war ich noch nie. Schon als Kind nicht." Unerwartet schwierig sei für ihn allerdings die Zeitverschiebung von neun Stunden gewesen, weshalb er Anrufe nach Hause nun oft an Spieltagen vor dem Anpfiff erledigt und dann, wie er schmunzelnd erzählt, seine Kontaktliste "nahezu komplett durchgearbeitet" hat.

Während Thomas in Kanada neue Eindrücke sammelt, setzt Lisa in Bayern eigene Akzente – und das längst nicht mehr nur im Reitsport. Die Dressurreiterin hat ein Praktikum im Büro von Ilse Aigner im bayerischen Landtag absolviert und ist der CSU beigetreten. Ob er sich politisch nun ebenso festlegt, lässt Thomas offen: "Netter Versuch, aber meine Wahlentscheidung behalte ich für mich", sagte er. Seine Unterstützung für Lisa betonte er dafür umso deutlicher: "Ich finde es sehr gut, wie engagiert Lisa ist und sich dort reinarbeitet. Ich unterstütze ihr Vorhaben absolut." Dass sie sich in der Politik engagiere, überrasche ihn nicht, erzählte der Weltmeister, das Thema habe sie "schon immer" interessiert. "Sie hat einiges drauf", lobte er und stellte klar: "Das Ganze ist kein PR-Gag. Sie ist an den inhaltlichen Themen sehr interessiert." Abseits der Karrierewege verbindet die beiden weiter Gut Wettlkam und eine Partnerschaft, die seit vielen Jahren von getrennten Terminkalendern, viel Verantwortung und einem Alltag geprägt ist, in dem beide ihren eigenen Weg gehen – und sie sich dabei dennoch gegenseitig den Rücken freihalten.

Getty Images Lisa und Thomas Müller beim BMW Open by American Express 2023 in München

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019