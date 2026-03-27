Kanada ohne Lisa: Thomas Müller "entschied sich für Sport"

Thomas Müller (36) hat sich erstmals offen zu den Trennungsgerüchten geäußert, die rund um seinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische MLS aufgekommen waren. Der 36-jährige Fußballprofi, der seit über einem Jahr in Kanada spielt, war kürzlich in Deutschland zu Besuch und gewährte im Podcast "Bestbesetzung" von Johannes B. Kerner (61) überraschende Einblicke in sein Privatleben. Dabei verriet der Weltmeister von 2014, dass es im Vorfeld seines Wechsels nach Nordamerika durchaus "Diskussionen" mit seiner Frau Lisa Müller (36) gegeben habe, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Wie der Stürmer zugab, stand für seine Ehefrau von Anfang an fest, dass sie nicht mit nach Kanada gehen würde.

Der Grund für Lisas Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, liegt in ihren eigenen beruflichen Plänen. Die 36-Jährige hatte ihre Karriere in der Politik begonnen und war in die CSU eingetreten. Zusätzlich kümmert sie sich um das gemeinsame Gestüt des Paares in der Heimat. Für Thomas selbst kam eine Fortsetzung seiner Fußballerkarriere allerdings nicht zur Debatte, wie er im Gespräch betonte. Er habe nie einen "Plan B" für sein Leben gehabt und sei das Risiko bewusst eingegangen. Auf die Unstimmigkeiten in seiner Beziehung angesprochen, gab der Angreifer zu: "Am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden."

Offiziell haben Thomas und Lisa stets dementiert, getrennt zu sein. Das Paar gilt weiterhin als verheiratet, hält sein Privatleben jedoch bestmöglich aus der Öffentlichkeit heraus. Seit dem Wechsel des Ex-Bayern-Stars nach Kanada leben die beiden zwar getrennt auf verschiedenen Kontinenten, doch ihre Ehe scheint diese besondere Situation überstanden zu haben. Bei den Vancouver Whitecaps ist Thomas mittlerweile angekommen und geht dort seiner Leidenschaft nach, während Lisa in Deutschland ihre eigenen Zieleverfolgt.

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Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017

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Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025

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Joerg Koch/Getty Images Lisa Müller bei einem Reitturnier