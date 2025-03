So lernten sich Thomas Müller und seine Lisa 2009 kennen

Thomas (35) und Lisa Müller (35) sind seit mittlerweile über 15 Jahren ein Paar, doch wie hat diese Liebesgeschichte eigentlich begonnen? Die erfolgreiche Dressurreiterin und der heutige Fußballstar lernten sich bereits als Teenager kennen. "Ich glaube, das war Ende seiner A-Jugendzeit, als wir uns kennengelernt haben", erinnert sich Lisa in der kürzlich veröffentlichten Amazon-Dokumentation "Thomas Müller: Einer wie keiner". Damals spielte Thomas für den FC Bayern München, war aber noch weit entfernt von einem Profivertrag. Zwischen den beiden funkte es schnell, und schon bald verbrachten sie ihre freie Zeit miteinander. "Mein erster Gedanke nach dem Training war immer: ab zu Lisa", erzählt Thomas in der Doku.

In der Anfangszeit war jedoch nicht klar, wie ernst es zwischen den beiden werden würde. Kurz nach ihrem Kennenlernen fuhren die jungen Verliebten gemeinsam in den Urlaub nach Italien. "Danach hat Thomas seine Klamotten bei mir gelassen, und es wurden immer mehr", verrät Lisa lachend. Schnell sei beiden klar geworden, dass dies der Beginn einer ernsten Beziehung war. 2009 verlobte sich das Paar und gab sich noch im selben Jahr das Jawort. Heute leben die beiden auf ihrem gemeinsamen Gestüt Gut Wettlkam bei München und haben trotz des Trubels um Thomas’ Karriere als Profifußballer und Lisas Erfolg als Reiterin stets an ihrer Liebe festgehalten.

Lisa, die aus einem Motorsport-begeisterten Elternhaus stammt und sich ursprünglich kaum für Fußball interessierte, strahlt in der Doku, wenn sie über die Anfänge ihrer Beziehung spricht. Besonders habe sie Thomas' lockere und charmante Art beeindruckt. Dass sie selbstbewusst genug war, auch mal freche Sprüche zu kontern, scheint für Thomas ebenfalls ein großer Pluspunkt gewesen zu sein. Heute, nach vielen gemeinsamen Jahren, darunter auch schwierige Zeiten mit Trennungsgerüchten oder medialem Druck, steht ihre Partnerschaft weiterhin für etwas Besonderes: Für zwei Menschen, die trotz allem stets zusammenhalten.

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

