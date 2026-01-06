Thomas Müller in Kanada: Darum kommt Ehefrau Lisa nicht mit

Lisa Müller (36) lässt ihren Mann Thomas Müller (36) derzeit in Kanada allein wohnen, und sie hat nun erklärt, warum. Während Thomas für die Vancouver Whitecaps spielt, bleibt Lisa in Deutschland – aus gutem Grund, wie sie der Süddeutschen Zeitung sagte. Ihr Alltag findet auf Gut Wettlkam südlich von München statt, dem Gestüt, das sie gemeinsam mit Thomas aufgebaut hat. Dort stehen Turnierpferde, die täglich trainiert werden müssen. Dazu kommen laufende Turniere, die sie als Berufsreiterin bestreitet. "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf", sagte sie. Jemand müsse im Betrieb ständig nach dem Rechten sehen – und genau das übernimmt sie.

Die Unternehmerin erlebt nach eigenen Worten häufig Vorurteile – als Partnerin eines Fußballprofis ebenso wie wegen ihres Interesses an Politik. "Dann würde ich mich rechtfertigen und außerdem, egal, was man sagt, sie drehen es hin, wie sie es haben wollen", erklärte Lisa. Im Gespräch zeichnete die Reiterin das Bild einer Frau, die bewusst Grenzen zieht, wenn es um Privates geht. Zuletzt absolvierte sie ein Praktikum im Büro der Landtagspräsidentin Ilse Aigner und ist inzwischen Mitglied der CSU. Meinungen, die ihr zugeschrieben werden, ohne dass sie sich dazu geäußert habe, empfindet sie als störend. Sportlich bleibt sie fokussiert: Der Traum von Olympia existiert, steht bei ihr aber nicht im Mittelpunkt. Im Alltag zählt, dass die Pferde in Form bleiben und der Betrieb läuft.

Abseits des Rampenlichts führen Lisa und der Fußballer seit Thomas’ Wechsel nach Vancouver eine Beziehung auf Distanz, die sie pragmatisch organisieren. Der Sportler hatte bereits angedeutet, wie sehr die Zeitverschiebung die Telefonate taktet und wie sorgfältig beide ihre Termine abstimmen. Während Thomas zwischen Training, Spielen und Reisen pendelt, hält die Reiterin zu Hause die Zügel in der Hand – im wahrsten Sinne. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Team, das Verantwortung teilt: Er auf dem Platz, sie im Stall. Wenn Thomas in der Heimat ist, zieht es ihn traditionell aufs Land – dorthin, wo die Pferde schnauben, die Wege vertraut sind und Lisas Alltag beginnt.

Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017

Imago Lisa Müller, Mai 2025

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025