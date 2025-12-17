Von wegen Krise: Thomas und Lisa Müller zeigen sich zusammen

Monatelang lebte Thomas Müller (36) allein in Vancouver, nun sind der Fußballstar und seine Frau Lisa (36) pünktlich zur Vorweihnachtszeit wieder Arm in Arm zu sehen – und machen auf Instagram kurzen Prozess mit allen Krisengerüchten. Auf einem seltenen Selfie strahlen die beiden Seite an Seite in die Kamera, dicht aneinander gekuschelt, mit dabei ihr Hund, der die Dressurreiterin liebevoll abschlabbert. Der Sportler schrieb dazu: "Weihnachtszeit ist Familienzeit." Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Schnappschuss zehntausende Likes und begeisterte Kommentare.

Der 36-Jährige hatte die vergangenen Monate in Kanada verbracht, wo er für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS auflief. Auch zum Traumfinale gegen Lionel Messi (38) und Inter Miami, das die Whitecaps mit 1:3 verloren, war seine Frau nicht an seiner Seite. Gegenüber Bild hatte Thomas schon vorab erklärt, warum sie so lange getrennt leben mussten: "Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier", sagte er. Und weiter: "Der andere Grund ist, dass Lisa auch mitten in der Saison beim Dressurreiten ist. Da würde es jetzt keinen Sinn machen, da große Umzüge zu planen."

Fernab der Spekulationen um ihre Ehe sorgte Lisa zuletzt jedoch auch politisch für Aufmerksamkeit: Nach einem Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner trat sie der CSU bei. Dem Sender Antenne Bayern erklärte sie zu diesem Schritt: "Die CSU ist meine politische Heimat." Und: "Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt."

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Lisa Müller, Mai 2025