Thomas und Lisa Müller überraschen mit Pärchenfoto im Netz

Thomas Müller (35) und seine Frau Lisa Müller (35) haben in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, in denen über eine mögliche Trennung spekuliert worden war. Nun überrascht der Fußballstar mit einem gemeinsamen Pärchenfoto auf Instagram, das die Gerüchte endgültig verstummen lassen dürfte. Auf dem Schnappschuss, den Thomas in seiner Story teilte, zeigt sich Lisa gut gelaunt beim Kuscheln mit einem Pferd, während ihr Ehemann stolz in die Kamera lächelt. Betitelt hat Thomas das Foto mit den Worten: "Die bayerischen Meister auf dem Weg zum nächsten Turnier", in Anspielung auf Lisas Erfolg im Dressurreiten.

Die letzten Monate waren turbulent für das Paar, das ansonsten für seine Bodenständigkeit bekannt ist. Als die beiden sich auf Social Media entfolgten und Fotos aus gemeinsamen Zeiten von ihren Profilen verschwanden, kamen immer mehr Gerüchte auf. Selbst bei Thomas' Abschied vom FC Bayern München blieb Lisa fern, was das Publikum veranlasste, sich über den Zustand der Beziehung Gedanken zu machen. Ihr überraschendes erstes gemeinsames Event im Mai – der 35-Jährige unterstützte seine Liebste dort ebenfalls bei einem Reitturnier – hatte daraufhin für zaghafte Versöhnungsspekulationen gesorgt.

Die Liebesgeschichte von Thomas und Lisa begann lange vor ihrem Ruhm. Beide stammen aus Bayern und kennen sich seit ihrer Jugend. Ihre Ehe haben sie immer eher im Privaten geführt, selten gab es Einblicke in das gemeinsame Leben. Dennoch waren sie sich stets gegenseitig eine Unterstützung – sowohl bei Lisas Karriere im Reitsport als auch bei Thomas' Erfolgen auf dem Fußballplatz. Das nun eher beiläufig wirkende Pärchenfoto könnte eine versteckte Nachricht an ihre Fans sein: Anscheinend gibt es keinen Grund zur Sorge – die Müllers genießen ihr Eheleben nach wie vor, abseits der Öffentlichkeit.

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller im Dezember 2020

Getty Images Thomas und Lisa Müller, Juli 2023

Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017