So hoch sind Prinzessin Annes Betriebskosten auf dem Landgut

Prinzessin Anne (75) überrascht mit ungewohnt deutlichen Worten über ihr Zuhause in den Cotswolds: Die Schwester von König Charles (77) lebt auf dem Landgut Gatcombe Park und macht klar, dass das idyllische Anwesen sich selbst finanzieren muss. Bereits in einer BBC-Sendung stellte sie nüchtern fest: "Das ist nichts, was umsonst kommt, das muss sich rentieren, sonst kann ich hier nicht bleiben". Seit den Siebzigerjahren packt Anne dafür selbst mit an – sogar mit Lastwagenführerschein. Das weitläufige Areal ist nicht nur ihr Lebensmittelpunkt, sondern auch Treffpunkt der Familie, denn auch Zara Tindall (44) und Ehemann Mike (47) wohnen mit ihren Kindern in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände.

Das Gut umfasst rund 700 Hektar mit Schafen der Rasse Wiltshire Horn, Gloucester Old Spot Schweinen, Highland-Rindern und Pferden, die Anne selbst reitet. Jedes Jahr strömen Besucher zum Festival of British Eventing, doch die royale Gastgeberin hat vor allem eines im Blick: die Bio-Zertifizierung des Betriebs. In einem Gespräch mit Country Life erklärte sie, dass selbst kleine Nachlässigkeiten wie Heu- und Müllreste aus Pferdetransportern die Standards gefährden könnten. Ihre Bodenständigkeit hat Hand und Fuß: In einem legendären BBC-Talk mit Terry Wogan erklärte Anne bereits in den Achtzigern, warum sie und ihr damaliger Ehemann einen HGV-Schein machten – als realistische Option, den Lebensunterhalt zu sichern, "weil es eine Nachfrage nach guten Pferdetransport-Fahrern gibt". Heute wohnt Anne im Gatcombe House mit Bibliothek, Billardzimmer, Wintergarten und zahlreichen Salonräumen, doch der Fokus bleibt die Landwirtschaft, nicht der Luxus.

Das Anwesen ist längst ein Familienprojekt. Zara und Mike haben sich mit ihren drei Kindern Mia, Lena und Lucas im umgebauten Farmhaus Aston Farm eingerichtet und teilen den Alltag zwischen Reitsport, Schule und Landluft. Die royale Enkelin fand auf dem Gelände den perfekten Rückzugsort, um Training und Turniere mit dem Familienleben zu verbinden. Wer die Cotswolds kennt, weiß, wie stark Natur und Ruhe den Ton angeben: sanfte Hügel, alte Steinmauern, dichte Wälder und kleine Dörfer mit Bibliotheken und gemütlichen Straßen – ein Ambiente, das viele Film- und Serienfans anzieht, weil es genau jene Mischung aus Bodenständigkeit und malerischer Kulisse bietet, die man sonst nur in Wohlfühlproduktionen sieht. Genau dort wirkt Anne am liebsten: unprätentiös, pragmatisch und immer mit einem Auge auf Stall, Weide und die nächste Heuernte.

John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

Getty Images Prinzessin Anne beim Trooping the Colour, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2025