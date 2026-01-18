Prinzessin Anne überrascht Fan mit herzlicher Geste

Ein spontaner Glücksmoment in Gloucester: Prinzessin Anne (75) hat bei der Eröffnung des neuen City Campus der University of Gloucestershire eine langjährige Mitarbeiterin des ehemaligen Kaufhauses Debenhams überrascht. Die traditionsliebende Schwester von König Charles III. (77) erschien in der Stadt unweit ihres Wohnsitzes Gatcombe Park, um das frühere Warenhaus offiziell in seinen neuen Zweck zu überführen. Dort traf sie Edna Lee, die unglaubliche 64 Jahre bei Debenhams gearbeitet hatte. Nach einem kurzen Plausch überreichte Edna der Royal einen Blumenstrauß – und bekam ihn prompt zurück. "Sie sagte: 'Du hast den Strauß, sie sind wunderschön, aber nimm du sie'", erzählte Edna später der BBC. Der Termin fand Anfang der Woche statt und sorgte bei Zuschauerinnen und Zuschauern für strahlende Gesichter, wie Hello! berichtete.

Edna beschrieb das Treffen als außergewöhnlich herzlich. "Ich bin absolut aus dem Häuschen", sagte sie der BBC und schilderte, wie ungezwungen die Unterhaltung gewesen sei: "Sie plauderte, als würde sie mit einer Freundin sprechen." Als jemand Anne vorstellte und erwähnte, Edna sei 64 Jahre im Haus gewesen, habe die vielbeschäftigte Prinzessin gelacht: "Oh meine Güte, dann musst du ja ein Kind gewesen sein, als du angefangen hast." Edna antwortete: "Ich war 15." Das frühere Debenhams in Gloucester hatte im Mai 2021 infolge der landesweiten Schließungen dichtgemacht, nachdem die Kette insolvent gegangen war und später von Boohoo übernommen wurde. Parallel dazu richtete Anne als Präsidentin des Carers Trust in einem persönlichen Schreiben den Blick auf das vergangene Jahr. "Das letzte Jahr war für pflegende Angehörige erneut herausfordernd", schrieb sie und nannte Pflegende "das Rückgrat unserer Gesellschaft", deren Einsatz "aus Liebe" erfolge, trotz hoher Belastungen.

Dass der Januar für die Prinzessin traditionell vollgepackt ist, zeigte sich auch in Windsor: Am 13. Januar leitete Anne in Marineuniform ihre erste Investitur des Jahres und zeichnete unter anderem Greggs-Chefin Roisin Currie, die schottische Moderatorin Jackie Bird, den früheren National-Theatre-Direktor Rufus Norris und BBC-Journalistin Martha Kearney aus. Martha, die 2025 die "Today"-Sendung bei Radio 4 verlassen hatte und nun als CBE geehrt wurde, sagte über den Moment: "Ich war ein wenig beeindruckt, aber meine Familie war bei mir, und sie waren sehr stolz", zitierte die BBC sie und fügte hinzu, einer ihrer Brüder sei vor Rührung in Tränen ausgebrochen. Abseits der offiziellen Aufgaben gilt Anne in ihrem Umfeld als sehr bodenständig und als jemand, der sich Namen merkt und kleine Gesten schätzt – Qualitäten, die Begegnungen wie mit Edna so persönlich wirken lassen und die Bindung zwischen Royal und Öffentlichkeit immer wieder stärken.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2025

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im September 2022

Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2025