Königin Camilla und Anne zeigen Zusammenhalt durch Kleidung

Am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham zog ein Detail alle Blicke auf sich: An der Seite von König Charles III. (77) erschienen Königin Camilla (78) und Prinzessin Anne (75) im exakt selben Signalton Rot, als sie mit der royalen Familie zur traditionellen Messe in die Kirche St. Mary Magdalene gingen. Während Charles den Gottesdienst-Rundgang anführte, schritt Camilla in einem leuchtenden Mantel mit passendem Hut neben ihm, dicht gefolgt von Anne in einer scharlachroten Jacke, die sie schon beim Weihnachtsauftritt im Jahr 2000 getragen hatte. Direkt dahinter reihten sich Prinzessin Eugenie (35) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (39) ein.

Die Entscheidung, dieselbe kräftige Farbe zu tragen, wird von Beobachtern als "cleverer und kalkulierter Schachzug" interpretiert, um Einheit und Stärke zu demonstrieren. Trotz der strikten Kleideretikette, die eine Abstimmung mit dem Monarchen oft vermeidet, wählten Camilla und Anne den Ton, der historisch für Mut, Opferbereitschaft und Schutz steht. Die Farbsymbolik sollte vor allem den Zusammenhalt der königlichen Familie verdeutlichen, besonders nach einem von Skandalen überschatteten Jahr. Dabei betonte ein Augenzeuge laut Hello!, dass es beim Kirchgang "weniger um Rang" ging, sondern vielmehr darum, als Familie in den Fokus zu rücken und die Verbindung untereinander zu zeigen.

Symbolisch war der Rotton ebenfalls aufgeladen. Farbenexpertin Marina Thomas erklärte Hello!, Rot stehe für "Mut, Willenskraft und Opferbereitschaft" und werde in Momenten gewählt, in denen die Welt hinsieht. "Rot vermittelt Selbstvertrauen und die Bereitschaft, gesehen zu werden", sagte sie. Der Ton sei zudem mit Einheit, Stärke und Hoffnung verknüpft. Während Eugenie mit Jack sichtbar eingebunden war, blieben Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson (66) den Festlichkeiten fern. Andrew lebt zurückgezogen, seit seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) publik wurde; Sarah verlor zuletzt Wohltätigkeitsposten, nachdem ein Brief an Epstein bekannt geworden war.

Getty Images König Charles, Königin Camilla und Prinzessin Anne, 25. Dezember 2025

Getty Images Königin Camilla, König Charles und Prinzessin Anne, 25. Dezember 2025

Getty Images Prinzessin Eugenie, 25. Dezember 2025