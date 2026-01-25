Prinzessin Anne und Edward halten zu Skandal-Bruder Andrew

Ein Riss geht durch die Royal Family: König Charles (77) hat seinem Bruder Andrew (65) im Oktober 2025 sämtliche royalen Titel, militärischen Ehrenränge und die Anrede "Königliche Hoheit" entzogen – ein radikaler Schritt, der nun für Ärger hinter den Palastmauern sorgt. Auslöser sind Andrews lang kritisierte Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Besonders brisant: Laut Daily Mail soll Prinz William (43) hinter dem harten Kurs mitgestanden haben. Während Andrew künftig auf der abgelegenen Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen leben soll, halten ausgerechnet seine Geschwister Prinzessin Anne (75) und Prinz Edward (61) zu ihm. Sie sollen die Maßnahme für überzogen halten – und sagen das auch.

Laut Daily Mail heißt es, Anne habe sich "sehr offen" bei Charles und William über die Behandlung ihres Bruders beschwert. Besorgnispunkt sei nicht nur der Verlust des Prinzentitels, sondern auch die Abgeschiedenheit von Andrews geplanter Bleibe. "Die Hauptsorge ist, dass es zu abgelegen ist und dass es unklug sein könnte, Andrew abgeschnitten zu lassen", zitiert das Blatt eine Quelle. Royal-Reporter Richard Kay beschreibt die familiäre Sorge um Andrews psychische Gesundheit, während Königin Camilla (78) und William demnach sogar noch härteres Durchgreifen für angemessen hielten. Eine andere Lesart bringt Kolumnist Richard Eden ins Spiel: Ihm zufolge achten William und Prinzessin Kate (44) durchaus darauf, wie es Andrew gehe, und wollten sicherstellen, dass er mental stabil bleibt. Hinter den Kulissen wird außerdem diskutiert, dass Andrew künftig viel Zeit außerhalb Großbritanniens verbringt.

In den vergangenen Tagen sorgte zudem ein ungewöhnlicher Anblick auf dem Sandringham-Anwesen für Gesprächsstoff. Wie Daily Star berichtete, wurde vor Andrews zukünftiger Bleibe Marsh Farm ein weißer Wagen der Firma Command Pest Control gesichtet. Während Handwerker im Dorf Wolferton emsig arbeiteten, kümmerten sich Sky-Techniker offenbar um den TV-Empfang, montierten Sicherheitsleuchten und sorgten für die letzten Handgriffe am neuen Zuhause. Was genau sie vor Ort erledigten, blieb dabei unklar. Command Pest Control ist in Ostengland bekannt für "humane Nagerkontrolle". Der Royal, der aus der Royal Lodge ausgezogen war, richtete sich dort ein, während die Schädlingsprofis tätig wurden.

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Anne in Windsor, April 2015

Getty Images König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025