Recycling-Queen: Prinzessin Anne trägt 57 Jahre alten Mantel

Prinzessin Anne hat bei einem Staatsbankett in Windsor Castle einmal mehr ihre Leidenschaft fürs Garderobe-Recycling unter Beweis gestellt. Die 75-Jährige erschien zu dem vom König veranstalteten Empfang für den nigerianischen Staatspräsidenten in einem bodenlangen, cremefarbenen Mantel – und sorgte damit bei aufmerksamen Royal-Fans für Begeisterung. Denn das gute Stück trug Anne (75) bereits als 18-Jährige im Juni 1969, als sie die Premiere des Films "Run Wild, Run Free" in London besuchte. Damals präsentierte sie den Mantel offen, wodurch ein gemustertes Innenfutter sichtbar war. Beim Staatsbankett am Mittwochabend hingegen trug sie das Kleidungsstück geschlossen, was es unmöglich machte zu erkennen, ob das verzierte Innenfutter noch vorhanden ist.

Beim genauen Vergleich der Fotos von damals und heute fallen einige kleine Unterschiede auf. So war der Kragen 1969 noch mit einem aufwendigen Muster aus konzentrischen Kreisen verziert, während er nun durch eine schlichtere Form mit einfachem Material ersetzt wurde. Unverkennbar identisch geblieben ist hingegen das Design der Ärmel, die das Kreismuster der Originalversion aufweisen. Laut der britischen Presse ist es nicht ungewöhnlich, dass die Royals ihre Kleidungsstücke von Schneiderinnen überarbeiten lassen – und in diesem Fall hatten sie fast sechs Jahrzehnte Zeit dafür.

Prinzessin Anne ist für ihre Vorliebe bekannt, Lieblingsoutfits über Jahre hinweg immer wieder zu tragen, was ihr den inoffiziellen Titel "Queen of Royal Recycling" eingebracht hat. Zu ihren klassischen Recycling-Beispielen gehört etwa ein türkisfarbenes Kleid, das sie erstmals 1978 beim Staatsbesuch des Präsidenten von Botswana trug und zuletzt im März 2024 bei einem Besuch im Queen Elizabeth Hotel in Dubai zeigte. Auch ein lilafarbener Mantel tauchte zwischen 1982 und 2004 mindestens sechsmal bei royalen Pflichten auf. Zu ihrer sparsamen Haltung äußerte sich Anne einmal selbst: "Ein guter Anzug hält ewig. Wenn er ordentlich gemacht ist und einen klassischen Look hat, kann man ihn unendlich lange tragen. Die Sparsamkeit wurde mir anerzogen."

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Getty Images Prinzessin Anne bei einem Staatsbankett in St George’s Hall, Schloss Windsor, 18. März 2026

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Imago Prinzessin Anne bei der Premiere von "Run Wild, Run Free" im Odeon Theatre in London, 4. Juni 1969

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Getty Images Vice Admiral Sir Tim Laurence und Princess Royal Anne vor dem Staatsbankett auf Schloss Windsor