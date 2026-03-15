Prinzessin Annes Geheimnis: So behält sie immer kühlen Kopf

Prinzessin Anne (75) hat ein striktes Geheimnis, das ihr dabei hilft, ihren prall gefüllten Terminkalender zu bewältigen: Die Princess Royal verzichtet komplett auf Alkohol. Die 75-Jährige, die oft als fleißigstes Mitglied der königlichen Familie bezeichnet wird, ist bei zahlreichen Wohltätigkeitsveranstaltungen und anderen royalen Verpflichtungen im Einsatz – doch ein Glas teuren Champagners wird man bei ihr niemals entdecken. Ihr ehemaliger Privatsekretär Captain Sir Nicholas Wright enthüllte in der ITV-Dokumentation "Anne: The Princess Royal at 70" diese Besonderheit der einzigen Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) und gestand: "Ich bin sehr neidisch, die Prinzessin trinkt überhaupt keinen Alkohol."

Mit ihrer Entscheidung, nüchtern zu bleiben, steht Anne in der königlichen Familie nicht alleine da. Auch ihr jüngerer Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) lebt seit seiner Jugend abstinent. Der 66-Jährige erklärte während eines Besuchs in Neuseeland im Jahr 2005 gegenüber dem Mirror, dass er seine Geschmacksknospen mit Alkohol "vergiftet" habe, als er ein Teenager war. Dem Evening Standard verriet er zudem, dass er "nicht den Kopf dafür" habe. Während Anne und Andrew auf Alkohol verzichten, genießen andere arbeitende Royals durchaus mal einen Cocktail oder zwei – darunter auch die verstorbene Königin.

Doch nicht alle Mitglieder der königlichen Familie kommen so entspannt mit dem Druck des Lebens im Rampenlicht zurecht. Prinz Harry (41) sprach 2021 in einem Interview mit Oprah Winfrey (72) offen darüber, wie er zu Substanzen griff, um mit seiner Situation fertig zu werden. "Ich war bereit zu trinken, ich war bereit, Drogen zu nehmen, ich war bereit, die Dinge auszuprobieren, die dazu führten, dass ich mich weniger so fühlte, wie ich mich fühlte", erzählte er der amerikanischen Moderatorin. Auch Prinzessin Margaret (†71), die Schwester von Königin Elizabeth, kämpfte zeitweise mit Alkohol und Zigaretten. In Andrew Mortons Biografie "Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters" aus dem Jahr 2021 wird beschrieben, dass sie 1966 während schwieriger Zeiten "exzessiv rauchte und trank". König Charles (77) wiederum genießt Berichten zufolge gerne einen Martini aus Gin und trockenem Wermut im Verhältnis 50:50 vor dem Abendessen.

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Getty Images Prinzessin Anne besucht den Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025

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Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026