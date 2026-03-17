Das hält Prinzessin Anne nach Skandal von Bruder Andrew

Prinzessin Anne (75) zeigt sich trotz des Epstein-Skandals um ihren Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) weiterhin loyal. Wie Royal-Experte Richard Kay gegenüber der Daily Mail berichtet, soll die 75-Jährige bis zum vergangenen Weihnachtsfest eine mitfühlende Haltung gegenüber Andrew bewahrt haben. So habe Anne ihren Bruder am Weihnachtstag in der Royal Lodge angerufen, während der Rest der Familie in Sandringham feierte. Die Prinzessin soll Andrew sogar angeboten haben, vorübergehend auf ihrem Anwesen Gatcombe Park zu wohnen, nachdem er so lange isoliert gewesen sei. Gleichzeitig sei Anne jedoch auch verärgert über Andrews Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) und den daraus resultierenden Imageschaden für die königliche Familie gewesen und habe ihn direkt darauf angesprochen.

Die Haltung der Prinzessin soll sich laut dem Experten jedoch "verhärtet" haben, nachdem neue Epstein-Dokumente mit belastenden Fotos und Informationen über Andrew aufgetaucht sind. Anne habe erkannt, dass es schwieriger sei, ihren Bruder zu verteidigen, und stimmte der Ansicht der Familie zu, dass ein Abstand zu ihm nötig sei, um Reputationsschäden für die Monarchie zu verhindern. Dennoch zögere die Prinzessin, den Kontakt zu Andrew komplett abzubrechen. "Erschüttert von seiner Verhaftung, hat sie, soweit ich weiß, weiterhin Kontakt zu ihm gehalten", erklärte Richard Kay. Anne habe sich "Sorgen um Andrews psychisches Wohlbefinden" gemacht, "da seine Welt zusammengebrochen ist".

Es wäre nicht das erste Mal, dass Anne einem Familienmitglied in schwierigen Zeiten Unterschlupf auf Gatcombe Park gewährt. Nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann, Reiterkapitän Mark Phillips, gestattete sie ihm, in einem Bauernhaus auf dem Anwesen zu wohnen, damit er in der Nähe ihrer gemeinsamen Kinder Peter Phillips (48) und Zara Tindall (44) bleiben konnte. König Charles (77) hatte seinem Bruder im Oktober 2025 sämtliche royalen Titel, militärischen Ehrenränge und die Anrede "Königliche Hoheit" entzogen – ein radikaler Schritt, der für Spannungen in der Royal Family gesorgt haben soll. Während Anne für ihre direkte Art bekannt ist, steht sie auch als verlässliche Stütze der Monarchie eng an der Seite von Charles und wahrt eine gewisse Unnahbarkeit, ähnlich wie ihre verstorbene Mutter Königin Elizabeth II.

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Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Anne in Windsor, April 2015

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

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Getty Images Prinzessin Anne im Juli 2025