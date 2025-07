Diese Orte waren Inspiration für Netflix-Hit "Virgin River"

Die erfolgreiche Netflix-Serie Virgin River entführt die Zuschauer in ein idyllisches, fiktives Städtchen in Nordkalifornien. Doch gedreht wird tausende Kilometer entfernt: in Kanada. Die dichten Wälder, majestätischen Berge und rauschenden Wasserfälle, die der Serie ihr unverwechselbares Ambiente verleihen, befinden sich größtenteils in der Provinz British Columbia. Besonders oft kamen Schauplätze in Vancouver und Umgebung zum Einsatz. Ein Highlight ist das kleine Örtchen Snug Cove auf Bowen Island, das mit seiner charmanten Bibliothek und den gemütlichen Straßen einen Großteil von Virgin River nachbildet.

Eines der bekanntesten Motive der Serie ist Mels idyllische Hütte, die durch die "Murdo Frazer Cabin" in Nord-Vancouver dargestellt wird. Doch hinter der Kulisse stecken Herausforderungen, berichtet housebeautiful.com. Die Hütte drohte vor den Dreharbeiten zur fünften Staffel buchstäblich im weichen Boden zu versinken. Eine aufwendige Restaurierung wurde nötig, dennoch konnte die Produktion einige Szenen mithilfe von Drohnen und anderen technischen Hilfsmitteln festhalten. Die Innenaufnahmen entstanden jedoch nicht vor Ort, sondern in einem aufwendigen Studio-Set mit fotografischen Kulissen, die die echte Umgebung authentisch nachahmen. Auch andere markante Orte, wie Jacks Bar, fanden in British Columbia ihr Vorbild. Die Außenaufnahmen wurden an dem charmanten "Watershed Grill" in Squamish gedreht, einer Region, die für ihre beeindruckende Weißkopfseeadler-Population bekannt ist.

Neben diesen Orten gibt es noch zahlreiche weitere Schauplätze, die den besonderen Look der Serie ausmachen. So diente für die Arztpraxis, in der Mel arbeitet, ein viktorianisches Haus in New Westminster als Drehort, das eine bewegte Geschichte hat und einst als Speakeasy genutzt wurde. Auch das Haus der Bürgermeisterin Hope in Burnaby wurde explizit für die Serie gewählt, da es als denkmalgeschütztes Gebäude einen besonderen Charme besitzt. Ergänzt werden diese historischen Schauplätze durch atemberaubende Naturlandschaften wie Grouse Mountain oder die Wasserfälle im Shannon Falls Provincial Park. Die einzigartige Mischung aus heimeligen Orten und spektakulären Naturkulissen ist nicht nur eine Hommage an Kanadas Schönheit, sondern verleiht "Virgin River" auch seine magische Anziehungskraft. Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheint die siebte Staffel. Die Serie, für die bereits eine achte Staffel angekündigt wurde, basiert auf einer Buchreihe.

Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan, Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan und Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

