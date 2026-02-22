"Frech": Prinzessin Anne entzückt Fans mit spritzigem Humor

Prinzessin Anne (75) hat mit ihrer schlagfertigen Art zwei Royal-Fans zum Lachen gebracht und sorgt nun im Netz für Begeisterung. Die Schwester von König Charles III. hatte im Mai 2021 gerade einen privaten Termin in North Yorkshire beendet, als die beiden Fans Emma Dodsworth und Lisa Watkins sie an einem örtlichen Sportzentrum entdeckten. Aufgeregt riefen sie "Da ist sie!", während Anne laut Daily Mail in braunen Hosen, einer marineblauen Jacke und einem Schal aus einem schwarzen SUV stieg. Als die Prinzessin die beiden Frauen sah, witzelte sie sofort: "Kommt ihr zum Spielen?" Doch die Fans klärten schnell auf, dass sie nur auf Anne gewartet hätten: "Wir sind nur gekommen, um auf Sie zu warten, Ma'am." Daraufhin antwortete Anne, die zuletzt mit ihrer Fürsprache für ihren umstrittenen Bruder Andrew (66) für Aufsehen gesorgt hatte, mit einem schelmischen Lächeln: "Geht doch weg."

Die beiden Royal-Fans versicherten der Prinzessin, die sogar schon einmal an den Olympischen Spielen teilnahm, lachend, dass sie Anne tatsächlich in Ruhe lassen würden, während diese mit einem verschmitzten Grinsen zu ihnen zurückblickte und weiterging. Emma und Lisa hatten zuvor in Malton ihre Arbeit beendet, als sie einen Helikopter landen sahen. Zunächst vermuteten sie, es könnte Hollywood-Star Tom Cruise (63) sein, der in der Nähe für den neuen Mission-Impossible-Film drehte, doch dann erkannten sie das Symbol der Royal Family auf dem burgunderfarbenen Hubschrauber. Als begeisterte Anhängerinnen der Königsfamilie folgten sie dem Helikopter zum Sportzentrum, wo Anne kurz darauf eintraf und über einen Fußballplatz zurück zu ihrem Hubschrauber eskortiert wurde.

Als das Video des Aufeinandertreffens später auf X geteilt wurde, zeigten sich Royal-Fans einmal mehr begeistert von Annes bodenständiger Art und ihrem Humor. "Sie ist eine absolute Legende", schwärmte ein User, während ein anderer schrieb: "Man muss diese Frau einfach lieben, hart arbeitend, sagt es wie es ist und ein großer Gewinn für die Royal Family." Anne hatte an diesem Tag das Jack Berry House besucht, ein Rehabilitationszentrum für verletzte Jockeys, das sie 2015 eröffnet hatte. Die ehemalige olympische Reiterin, die als Schirmherrin des Injured Jockeys Fund tätig ist, traf dort 30 Jockeys, die im Zentrum behandelt worden waren, und nahm mit ihnen an einem Nachmittagstee teil. Lisa Watkins erinnerte sich später an die Begegnung und beschrieb Anne als "so liebenswert" mit einem "frechen Grinsen".

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2025

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Anne in Windsor, April 2015

Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2025