Ist Linda Braunberger aus Wohnung mit Jermaine ausgezogen?

Linda Braunberger (25) sorgt für neue Spekulationen um ihre Beziehung zu Jermaine Diallo. Die Realitystar-Bekanntheit teilte jetzt auf Instagram eine Bilderreihe, die ihre Follower aufhorchen lässt. Zu sehen sind darauf mehrere Schnappschüsse von zahlreichen Umzugskartons, die sich in einem Raum stapeln. Viele Fans fragen sich nun, ob Linda damit andeutet, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung mit Jermaine in Berlin ausgezogen ist. Besonders pikant: Unter den Fotos befindet sich auch ein Schwarz-Weiß-Selfie, auf dem sich die 25-Jährige weinend zeigt. Seit Anfang Februar halten sich Krisengerüchte über das Paar, die nach einem Vorfall auf einer Party ihren Anfang nahmen.

Ein weiteres Detail lässt aufmerksame Beobachter aufhorchen. Wer einen Blick auf Lindas Instagram-Profil wirft, stellt fest, dass alle Pärchenfotos mit Jermaine verschwunden sind. Die sonst so öffentlich gezeigte Beziehung scheint damit der Vergangenheit anzugehören. Ob es sich bei den Umzugskartons tatsächlich um Lindas persönliche Sachen handelt und sie die gemeinsame Wohnung in Berlin verlassen hat, bleibt bislang offen. Weder Linda noch Jermaine haben sich bisher offiziell zu den neuen Spekulationen geäußert oder ein Statement zur aktuellen Situation abgegeben.

Der Vorfall auf einer Party im Februar hatte die Beziehung der beiden Realitystars offenbar schwer belastet. Bereits damals machten Trennungsgerüchte die Runde, nachdem es zu einem dramatischen Zwischenfall in einem Club gekommen war. Jermaine hatte sich daraufhin in einem emotionalen Video von einer ungewohnten Seite gezeigt und weinend vor der Kamera gesessen. Auch Linda gab auf Social Media Einblicke in ihre Gefühlswelt und zeigte sich in den vergangenen Wochen immer wieder angeschlagen. Die beiden hatten ihre Beziehung zuvor stets öffentlich auf Social Media präsentiert und ihre Fans regelmäßig mit gemeinsamen Aufnahmen versorgt.

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

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Instagram / linda.voilet Linda Braunbergers Umzugskartons

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Influencerin