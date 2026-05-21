Linda Braunberger hat nach dem Liebes-Aus ihren Glow zurück

Linda Braunberger (25) ist nach ihrer Trennung von Jermaine Diallo offiziell wieder Single. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte im März öffentlich gemacht, dass sie und der Content Creator getrennte Wege gehen – nun gibt sie ihren Followern ein ehrliches Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin lässt ihre Community wissen, dass es ihr wieder richtig gut geht – und strahlt dabei offenbar wieder mit voller Kraft: "Mir geht es mittlerweile wieder richtig gut!", schreibt sie auf Instagram.

"Nach einer Trennung ist es immer superschwer, anfangs fand ich's total schlimm, alleine zu sein, aber mittlerweile fühle ich mich alleine tatsächlich sehr wohl", erklärt Linda weiter. Sie habe nun wieder die Freiheit, alles so zu machen, wie sie es möchte: "Ich kann wieder ich sein. Und mein Glow ist auch zurück." Mit ihrer Wahlheimat Berlin fremdelt sie allerdings nach wie vor – doch auch da sieht sie Licht am Ende des Tunnels: "Ich glaube, je näher der Sommer kommt, desto besser wird das."

Vor rund einem Monat sah Lindas Welt noch anders aus. Kurz nach dem Beziehungs-Aus mit Jermaine zeigte sie sich auf TikTok in einem sehr emotionalen Moment: In dem Clip schminkt sie sich vor dem Spiegel, nur in ein weißes Handtuch gehüllt, muss dabei jedoch immer wieder innehalten, weil ihr die Tränen kommen. Dazu schrieb sie schlicht: "Die Stille nach der Trennung." Ihre Community reagierte sofort und versuchte, sie aufzubauen – unter anderem mit Kommentaren wie: "Der Schmerz vergeht." und "Es wird besser."

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Mai 2026

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025