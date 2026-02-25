Krise mit Linda: Jermaine Diallo zeigt sich weinend im Netz

Jermaine Diallo zeigt sich von einer völlig ungewohnten Seite. Nach einem dramatischen Vorfall in einem Club, der Trennungsgerüchte über ihn und seine Partnerin Linda Braunberger (25) ins Rollen gebracht hatte, meldet sich der Realitystar nun weinend im Netz zu Wort. In einem emotionalen Video für Instagram sitzt Jermaine vor der Kamera und lässt seinen Tränen freien Lauf. Zu den bewegenden Aufnahmen schreibt er: "Ich weiß, es ist ungewöhnlich, sich weinend vor die Kamera zu setzen. Mir hat es in dem Moment geholfen und ich dachte, wenn ich es poste, hilft es vielleicht auch anderen, die gerade durch eine schwere Zeit gehen."

Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer betont, dass sein Posting authentisch sei und keineswegs missverstanden werden solle. "Und bevor es jemand schreibt: Das ist nicht 'cringe' und ich mache das nicht, um auf Krampf Mitleid zu bekommen. Das ist einfach echt", fügt Jermaine auf Instagram hinzu. Der Beitrag zeigt deutlich, wie sehr ihn die aktuelle Situation mitnimmt. In einem früheren Statement betonte er bereits via Social Media, keine Details nennen zu wollen, um nichts "kaputt zu machen". Schließlich seien in dieser "Situation", von der die Rede ist, "echte Menschen" betroffen.

Jermaine hatte im Zuge dessen um Zeit gebeten. Der Realitystar war nach Barcelona gereist, um mit Unterstützung seines Bruders wieder klarzukommen. In seinem Posting hatte er damals geschrieben, dass er mit der Situation maximal überfordert sei und etwas passiert sei, was niemals hätte geschehen dürfen – erst recht nicht öffentlich. Bislang hat sich Jermaine weder zum genauen Hintergrund des Vorfalls im Club noch zum aktuellen Status seiner Beziehung mit Linda, die 2021 durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel einem breiten Publikum bekannt wurde, geäußert. Seit Anfang Februar ist die Reality-Beauty in einer Kinderwunschklinik unter anderem am Empfang tätig – und versuche so, "Struktur" in ihren Alltag zu bringen, wie Linda via Instagram verriet.

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026