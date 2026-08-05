Nach Jermaine-Trennung: Linda Braunberger wieder vergeben

Für Linda Braunberger (25) läuft es wieder in Sachen Liebe: Die Realitybekanntheit und Ex-GNTM-Kandidatin schwebt offenbar erneut auf Wolke sieben – und das nur wenige Monate nach ihrer Trennung von Jermaine Diallo. In einem neuen Instagram-Video gibt sie ihrer Community nun einen kleinen Einblick in ihr neues Liebesglück. Zu sehen ist, wie sie einen bislang unbekannten Mann küsst. Dazu verfasste sie eine emotionale Botschaft, in der sie ihren Followern ihr Glück mitteilt.

In ihrem Post macht Linda deutlich, dass sie an Bestimmung statt an Zufälle glaubt: "Es gibt Dinge im Leben, die man nicht planen kann. Manchmal begegnen dir Menschen genau dann, wenn du sie am wenigsten erwartest", schreibt sie zu dem Clip. Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht alles über die neue Beziehung preisgeben möchte: "Privat bedeutet für mich nicht geheim, sondern geschützt." Dennoch wolle sie ihrer Community verraten, "dass es jemanden in meinem Leben gibt, der mich sehr glücklich macht." Abschließend appelliert sie an ihre Follower: "Freut euch doch einfach mit Menschen, wenn sie glücklich sind. Gönnen kostet nichts, macht das Leben aber für alle ein bisschen schöner."

Noch vor rund zehn Wochen hatte Linda auf Instagram auf eine Frage zu ihrem Liebesleben offen geantwortet und betont, dass sie aktuell keinen neuen Partner suche. Damals erklärte sie, dass sie in erster Linie überhaupt niemanden wolle und was sich in ferner Zukunft ergebe, in den Sternen stehe. Offenbar hat sich das nun geändert – und das schneller als erwartet. Linda ist vor allem durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. Ihren Ex Jermaine lernte sie während der Dreharbeiten zu Ex on the Beach kennen.

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, August 2026

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger mit ihrem neuen Partner, August 2026

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RTL / Friederike Jacobitz Jermaine Diallo, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025