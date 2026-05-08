Comeback? Jermaine Diallo teilt emotionalen KI-Clip mit Ex

Jermaine Diallo sorgt bei seinen Fans für Verwirrung – mit einem KI-produzierten Kurzfilm, der große Fragen aufwirft. In dem emotionalen Instagram-Clip ist er mit einer Frau im Streit zu sehen, als plötzlich ein Meteorit einschlägt, für Chaos und Zerstörung sorgt und schließlich eine gewaltige Welle auf die beiden zurollt. Angesichts der Katastrophe stoppen die beiden ihren Streit und küssen sich innig. Den Clip versieht Jermaine mit den Worten: "Not in this life but maybe in the next" – zu Deutsch: "Nicht in diesem Leben, aber vielleicht im nächsten." Den Fans fällt dabei sofort auf, dass die Frau im Video seiner Ex-Freundin Linda Braunberger (25) zum Verwechseln ähnlich sieht.

In seiner Instagram-Story erklärt Jermaine die Botschaft hinter dem Kurzfilm. "Meine Message mit dem Video ist: Egal, mit wem ihr euch streitet. Familie, Freunde, Partner oder auch Ex-Partner. Am Ende streitet man sich nur, weil einem die andere Person eben nicht egal ist", teilt er mit. Wenn die Welt untergehen würde, würde man plötzlich all seine Probleme vergessen und einfach die letzten Sekunden miteinander genießen, mutmaßt Jermaine. Gleichzeitig macht er klar, dass keine versteckten Absichten in puncto Linda dahinterstecken: "Kein Comeback, keine sneaky Message, sondern einfach das, was man sieht: Wir alle sind Menschen, Wege gehen auseinander, aber Geschichten bleiben." Er habe sie für den Film gewählt, weil es für ihn einfach gepasst habe – und er würde sie trotz allem, was passiert sei, niemals im Stich lassen, wenn sie seine Hilfe brauche.

Jermaine und Linda lernten sich bei Ex on the Beach kennen und gingen nach den Dreharbeiten eine Beziehung ein. Trotz gemeinsamer Highlights – wie zum Beispiel, dass Linda in Jermaines Heimat Berlin zog – brachte die Beziehung auch einige Tiefen mit sich. Nach einem halben Jahr Liebe trennten sie sich im Sommer 2025 erstmalig. Im Dezember kriselte es angeblich erneut. Im Februar machte ein öffentlicher Vorfall Schlagzeilen: Mutmaßlich soll es in einem Club zu einem krassen Streit gekommen sein. Ende März gab Linda die endgültige Trennung bekannt.

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

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Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars