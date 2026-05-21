Ist Linda Braunberger nach der Trennung bereit fürs Dating?

Ist Linda Braunberger (25) nach ihrer Trennung wieder bereit fürs Dating? Die Reality-TV-Bekanntheit hat diese Frage jetzt ganz ehrlich beantwortet. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen: "Würdest du lieber einen normalen Menschen als Freund oder wieder einen aus dem Reality?" Die Influencerin machte klar, dass sie momentan keinen neuen Partner sucht: "Also aktuell will ich in erster Linie überhaupt niemanden. Was sich in ferner Zukunft ergibt, steht in den Sternen." Gleichzeitig erklärte sie, welche Art Kennenlernen sie sich grundsätzlich vorstellen kann – und wie viel davon künftig privat bleiben soll.

Auf die Frage nach einem "normalen" Freund oder einem Realitystar antwortete sie differenziert: "Ich würde sagen, ich tendiere zu unbekannten Menschen. Im Grunde ist es mir aber nicht so wichtig. Ich würde nur lieber den Großteil privat halten wollen. Hab das jetzt einmal durch und ich sage euch, das war auf Lebzeit genug." Ein komplettes Ausschließen der Reality-TV-Branche kommt für sie dennoch nicht infrage. "Aber wenns passt, dann passts. Grundsätzlich wäre es mir denke daher egal", erklärte sie weiter.

Mit ihrem Ex-Freund Jermaine Diallo ist Linda seit Ende März getrennt. Sie selbst hatte die Gerüchte über das Liebes-Aus in einer Instagram-Fragerunde bestätigt: "Ja, es stimmt. Jermaine und ich sind seit einigen Wochen getrennt." Auch über den Auszug sprach sie damals bereits und stellte klar, dass sie weiterhin in Berlin bleiben will. Gleichzeitig zog Linda schon damals eine klare Grenze, wie viel sie über die Trennung preisgeben möchte. "Ich weiß, dass sich viele von euch ein Statement wünschen. Ich verstehe das, aber nicht alles gehört in die Öffentlichkeit", schrieb sie und betonte: "Wir trennen uns nicht wegen fehlender Liebe, sondern weil wir einfach nicht zusammenpassen."

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Mai 2026

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Mai 2026

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Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025