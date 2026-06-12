Wegen Ex: Linda Braunberger brach den Kontakt zu Freunden ab

Nach der Trennung von Jermaine Diallo zieht Linda Braunberger (25) offenbar ein schmerzhaftes Fazit. In einem emotionalen Instagram-Video richtet sich die Reality-TV-Bekanntheit mit einer wichtigen Botschaft an ihre Community und spricht offen über eine Erkenntnis, die sie aus ihrer vergangenen Beziehung mitgenommen hat. Linda appelliert eindringlich daran, sich niemals von engen Freunden abzuwenden, nur weil ein Partner dies verlangt. "Ich bereue es so sehr, dass ich nicht an meinen Werten festgehalten habe", erklärt sie. Zu den bewegenden Worten zeigt sie Aufnahmen von sich und ihrer besten Freundin. Am Ende des Clips fließen sogar Tränen. "Wenn ein Mensch dich vor die Wahl stellt: 'Sie/Er oder ich', dann ist das keine Liebe. Es ist Kontrolle", schreibt sie.

Linda berichtet, dass ihr Ex-Partner während ihrer Beziehung versucht habe, den Kontakt zu ihrer engsten Freundin zu unterbinden. Sie sei damals sogar vor die Wahl gestellt worden. Rückblickend habe sie daraus gelernt, dass wahre Liebe nicht bedeute, Menschen aus dem eigenen Leben auszuschließen, die einem wichtig sind. "Das ist nicht normal, sondern toxisch. Und wenn du anfängst, gegen dein Bauchgefühl zu handeln, nur um Streit, Druck oder Konsequenzen zu vermeiden, verlierst du am Ende oft die Menschen, die es am wenigsten verdient haben", erklärt die GNTM-Bekanntheit. Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass sie dadurch den Kontakt zu ihrer besten Freundin zeitweise verloren habe.

"Es tut mir unendlich leid. Ich vermisse sie. Und ich hoffe, dass manche Fehler nicht für immer sind. Ich bin privat um einiges emotionaler und sensibler, als irgendwer von euch ahnen kann, und vor allem dieses Thema nimmt mich seit Monaten extrem mit", schreibt sie. Gleichzeitig appelliert sie an ihre Community, solches Verhalten nicht als Liebesbeweis misszuverstehen. Wer von einem Partner isoliert werde, solle das als Warnsignal verstehen: "Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die solch dämliche Entscheidungen getroffen hat oder treffen wird! Aber hier ein Reminder: Wenn ein Partner von euch verlangt, eure Freunde aufzugeben, euch isoliert oder euch vor solche Entscheidungen stellt, dann nehmt das nicht als Liebesbeweis. Nehmt es als Warnsignal. Rennt."

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Mai 2026