Jermaine Diallo und Ex Linda Braunberger zoffen sich im Netz

Jermaine Diallo und Linda Braunberger (25) liefern sich aktuell einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz. Die beiden Reality-TV-Stars, die bis vor Kurzem noch ein Paar waren, sind inzwischen getrennt. Nun sorgt ein Throwback von Jermaine auf Instagram für Wirbel: In einer Story teilt er einen Rückblick vom 12. April 2025, in dem er schreibt, dass seine Freundin feiern sei, während er allein zu Hause sitze und sich viele Gedanken mache. Die Anspielung auf frühere Beziehungsprobleme lässt Linda jedoch nicht unkommentiert und veröffentlicht ein Reel: "POV: Dein Ex postet Storys darüber, dass er 'allein zu Hause war' und du 'allein im Club' – verrät aber nicht, dass der Grund dafür war, dass du eine Woche vorher herausgefunden hast, dass er fremdgegangen ist und du zusätzlich an dem Tag noch einen Ordner mit anderen Frauen auf seinem iPad gefunden hast und daraufhin, um rauszukommen, feiern gegangen bist."

Jermaine legt anschließend mit mehreren weiteren Storys und einem langen Statement nach. Darin erklärt er unter anderem: "Kleiner Reminder: Meine Story sollte niemand schlecht dastehen lassen, der Fokus liegt rein auf dem Vergleich, vor einem Jahr zu heute." Er erklärt, dass seine Worte kein Seitenhieb waren, sondern seine "psychische Weiterentwicklung" darstellen sollen. "Mein Misstrauen und Zweifel haben mich in einen Gedankenkreis gedrängt. Ich habe heute einfach reflektiert, dass Selbstmitleid und Zweifel mir nicht weiterhelfen und ich meinen Fokus anders legen muss, um mich wohlzufühlen", heißt es unter anderem.

Jermaine spricht in seinem Statement viel über seine innere Gefühlswelt. Gleichzeitig beschreibt der Realitystar den aktuellen Streit als "Reality-Fake-Drama" und eine "eklige Schlammschlacht", bei der es nur darum gehe, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. "Ich kämpfe gerade mit mir selbst, meine Stimme zu nutzen oder das alles einfach so stehenzulassen, wie ich es immer getan habe und darüber hinwegzusehen. Ich hatte die ganze Beziehung lang nichts gesagt und das sehr bewusst!", behauptet Jermaine. Er und Linda hätten vieles zu sagen, am Ende aber würde es niemandem Frieden bringen. Er betont, dass er niemanden im Internet "böswillig schlechtreden" müsse – erst recht nicht seine Ex-Partnerin. Linda hatte vor einigen Wochen bereits öffentlich gemacht, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist und ihren Weg in Berlin nun allein weitergeht.

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Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025

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Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Reality-TV-Stars