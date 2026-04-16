Auf diese Realityshows hat Linda Braunberger besonders Lust

Linda Braunberger (25) will 2026 realitytechnisch richtig Gas geben. Im Promiflash-Interview verrät sie, dass sie sich in diesem Jahr wieder verstärkt auf ihre Karriere konzentrieren möchte. Dabei stehen konkrete Formate bereits auf ihrer Wunschliste: "Ich hätte schon Lust auf Forsthaus Rampensau oder 'Couple Challenge'. Irgendwie so was", erklärt sie. Auch eine Teilnahme an Kampf der Realitystars kann sie sich sehr gut vorstellen. Eine klare Absage erteilt sie dagegen allen Datingformaten.

Im Interview erklärt das Model offen, dass sie sich nach ihren bisherigen TV-Erfahrungen gut vorstellen kann, erneut bei einem intensiven Team- oder Konkurrenzformat mitzumachen. "Ich hoffe, dieses Jahr kommen noch mal ein paar Shows. Da habe ich sehr große Lust drauf", betont Linda. Während sie bei "Forsthaus Rampensau" vor allem die Mischung aus Gemeinschaft und Konfliktpotenzial spannend findet, reizt sie bei "Couple Challenge" der sportliche und mentale Wettkampf als Duo.

Abseits der konkreten Titel gibt Linda, deren Beziehung zu Jemaine Diallo kürzlich zerbrach, damit auch einen Einblick in ihre persönliche Prioritätensetzung: Die TV-Bekanntheit möchte sich beruflich fokussieren und setzt dabei auf Formate, in denen Persönlichkeit, Nervenstärke und Miteinander gefragt sind. "Forsthaus Rampensau", "Couple Challenge" und "Kampf der Realitystars" gelten in der Szene als echte Härtetests – von zwischenmenschlichen Reibungen bis hin zu taktischen Entscheidungen im Team. Dass Linda Datingformate strikt ausschließt, unterstreicht ihren Wunsch, Privates und mögliche Romanzen aus ihren nächsten TV-Projekten herauszuhalten. Für ihre Fans heißt das: Sie können sich auf Linda in Wettbewerbslaune freuen – mit klaren Kanten, viel Einsatz, aber ohne Flirt-Faktor.

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RTL / Friederike Jacobitz Linda Braunberger, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026

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ProSieben, Joyn Linda Braunberger bei "Das große Promi-Büßen"