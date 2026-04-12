Tränen: So sehr leidet Linda Braunberger nach der Trennung

Knapp zwei Wochen nach dem Ende ihrer Beziehung mit Jermaine Diallo gewährt Linda Braunberger (25) ihren Fans auf TikTok einen sehr persönlichen Einblick in ihren Gemütszustand. In einem Clip ist die 25-Jährige zu sehen, die sich vor einem Spiegel schminkt. Sie ist nur in ein weißes Handtuch gehüllt, doch immer wieder muss sie innehalten, weil ihr die Tränen kommen. Nachdenklich blickt die Influencerin in die Ferne. Unter dem Video schreibt sie schlicht: "Die Stille nach der Trennung."

Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower fluteten die Kommentare mit aufmunternden Worten und wollten Linda Mut machen. "Der Schmerz vergeht", schrieb eine Person und eine andere meinte: "Es wird besser." Jemand richtete auch ausführlichere Worte an sie: "Es tut unheimlich weh, aber es wird nach einer Zeit besser. Du schaffst das." Ein weiterer Kommentar lautete wiederum: "Manchmal ist die Stille genau das, was wir im Leben brauchen. Ja, die Zeit ist schwer und man möchte nicht, dass das passiert, aber sei dankbar dafür, dass du die Chance hast, die Stille dafür zu nutzen, dich selbst wiederzufinden und dir selbst gute Dinge zu tun."

Im Interview mit Promiflash machte Linda deutlich, wie sehr sie Jermaine nachtrauert. "Ich liebe Jermaine über alles, das wird auch so schnell nicht weggehen", behauptete die Influencerin offen. Weiter erklärte sie: "Der war mein Ein und Alles und das geht halt nicht weg von heute auf morgen." Ob es irgendwann ein Liebescomeback geben wird, ließ das Model offen: "Vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder und dann passt es. Aber jetzt aktuell ist es besser für uns beide, wenn wir unseren eigenen Weg gehen."

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TikTok / linda.voilet Linda Braunberger, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, "Ex On The Beach"-Stars

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025