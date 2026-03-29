Klärung in Sicht? Nikola Grey fliegt zurück zu Kim Virginia

Erneute Beziehungskrise bei Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30): Während eines gemeinsamen Urlaubs auf Bali kam es zwischen den beiden Realitystars zu einem heftigen Streit, der damit endete, dass Nikola Hals über Kopf die Insel verließ und seine Frau alleine zurückließ. Nach seiner überstürzten Abreise meldete sich der Realitystar im Netz zu Wort und klagte dort über seine Situation. In seiner emotionalen Instagram-Story äußerte er sich weinend dazu, dass er sich nicht genug wertgeschätzt und austauschbar fühle.

Doch nun scheint Nikola seine Entscheidung zu bereuen und will den Konflikt mit Kim klären. Bei Instagram erklärte er: "Was zwischen mir und Kim passiert ist, hat mich getroffen und ich weiß, dass ich nicht direkt hätte anfangen sollen, zu posten, was los ist. In meinen Augen ist da etwas passiert, das ich nur als Vertrauensbruch beschreiben kann und ja, für mich fühlt es sich wie Fremdgehen an und für meine Gefühle muss ich mich nicht rechtfertigen!" Der Social-Media-Star räumte ein, dass er seine Emotionen möglicherweise zu früh geteilt hatte. Trotz allem kündigte er an, nach Bali zurückzukehren: "Auch wenn Kim mich nicht mehr sehen will, werde ich jetzt zurück zu ihr nach Bali fliegen und mich dem stellen."

Kim und Nikola haben sich durch verschiedene Reality-Formate einen Namen gemacht. Die beiden gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort und teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media. Ihre Beziehung ist dabei nicht selten von Höhen und Tiefen geprägt, die sie häufig auch vor den Augen ihrer Follower austragen. Fans dürfen gespannt sein, ob ein klärendes Gespräch nun die Wogen glättet.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025