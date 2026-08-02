IVF gescheitert: Kim Virginia Grey pausiert ihren Babywunsch

Kim Virginia Grey (31) zieht bei ihrem Kinderwunsch vorerst die Reißleine. In einer Instagram-Fragerunde verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie und ihr Ehemann Nikola Grey (30) ihre Babypläne zunächst auf Eis legen. Zuvor hatte das Paar einen Versuch der künstlichen Befruchtung gewagt – allerdings ohne Erfolg: Alle Schwangerschaftstests fielen negativ aus. Als ein Fan auf der Social-Media-Plattform wissen wollte, wann der nächste Anlauf starten soll, machte Kim deutlich, dass es dafür derzeit keinen Zeitplan gibt. "Der Kinderwunschweg muss leider erst mal auf Pause gesetzt werden... vorerst", schrieb sie.

Gleichzeitig räumte die Ex-Bachelor-Lady ein, den gesamten Prozess unterschätzt zu haben: "Ich muss ehrlich sagen: Ich hab mir das alles sooo viel einfacher vorgestellt. Es war für mich nervlich und körperlich viel anstrengender, als ich jemals gedacht hätte!" Frauen, die diesen Weg bereits mehrfach gegangen sind, zollte sie großen Respekt: "Chapeau an jede Maus, die diesen Weg schon mehrfach gegangen ist. Ich hab da wirklich riesigen Respekt vor." Für sie selbst sei nun erst einmal Zeit zum Durchatmen angesagt, bevor sie den Kinderwunsch weiterverfolgt.

Die jetzige Entscheidung kommt nicht überraschend. Bereits vor rund einem Monat hatte Kim in ihrer Instagram-Story offen über den bisherigen Verlauf der Behandlung gesprochen. "Ich habe mehrere Schwangerschaftstests gemacht, bisher sind alle negativ", berichtete sie damals. Dennoch wollte sie das Ergebnis ärztlich abklären: "Natürlich musst du immer, egal ob es positiv oder negativ ist, noch mal beim Arzt nachchecken." Gleichzeitig betonte die 31-Jährige, sich nicht von negativen Gedanken mitreißen lassen zu wollen: "Weil ich will auch gar nicht in so eine negative Gedankenspirale rein, habe ich keinen Bock drauf."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026