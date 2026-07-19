Wo sind Hunde während Urlaub? Kim Virginia teilt Statement

Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) genießen aktuell gemeinsam eine Auszeit im Urlaub – doch während das Realitypaar Sonne tankt, prasseln bei Kim auf Instagram immer wieder dieselben Nachfragen ein: Wo sind eigentlich die Hunde? In ihrer Story meldet sich die Influencerin nun mit einem deutlich sarkastischen Statement zu Wort und nimmt die ständigen Sorgen ihrer Follower mit Humor. Statt nüchtern zu erklären, wer in der Zeit auf die Vierbeiner aufpasst, verpasst Kim ihren Hunden kurzerhand ein eigenes "Erwachsenenleben" und sorgt damit bei ihren Fans für reichlich Lacher.

Mit gespieltem Ernst erklärte die Social-Media-Persönlichkeit ihren Followern, dass ihre Vierbeiner mittlerweile alt genug seien, um auf eigenen Beinen zu stehen. "Mit fast 16 in Menschenjahren wird's Zeit, auf eigenen Pfoten zu stehen", schrieb sie in ihrer Story. "Wir können sie ja nicht ewig im Hotel Mama durchfüttern. Jeder hat jetzt seine eigene Eigentumswohnung. Willkommen im Erwachsenenleben." Auch über das Thema Eigenständigkeit machte sie sich lustig: "Wer mit 16 immer noch denkt, das Futter kommt von allein, hat den Ernst des Lebens noch nicht geschnuppert." Besonders zwei ihrer Hunde stechen dabei hervor. "Bis auf Rose und Pongo. Sie wollte ein Jahr Bark and Travel machen und er will Infaulenzer werden, damit er nicht arbeiten muss. Haben wir aber direkt unterbunden", so Kim.

Kim und Nikola zeigen in ihrem Alltag immer wieder, wie wichtig ihnen Humor und kleine Seitenhiebe in ihren Social-Media-Clips sind. Das Paar, das sich über die Reality-TV-Welt einen Namen gemacht hat, nimmt seine Community inzwischen regelmäßig mit in seinen gemeinsamen Ehealltag. Erst vor Kurzem erzählte Kim offen, dass sie trotz der Hochzeit ihren Schwiegereltern lange nicht persönlich begegnet war und erst verspätet mit Nikola nach Serbien reiste, um seine Familie zu besuchen. Auch bei solchen privaten Themen setzt die Influencerin meist auf eine Mischung aus Offenheit und Ironie – ein Stil, den sie nun auch in dem Hunde-Statement erneut zeigt.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026