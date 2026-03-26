"Als wäre ich austauschbar": Nikola Grey weint bitterlich

Nikola Grey (30) zeigt sich auf Instagram von seiner verletzlichsten Seite. In einer emotionalen Story brach der Realitystar vor laufender Kamera zusammen und weinte bitterlich. "Warum habe ich das verdient? Warum habe ich das verdient? Du weißt ganz genau, was wir hatten!", schluchzte er sichtlich aufgewühlt. Zuvor hatte Nikola nur oberflächlich angedeutet, was ihn beschäftigte, doch nun ließ er seinen Gefühlen freien Lauf. Das Ehe-Drama zwischen ihm und Kim Virginia Grey (30) geht damit in die nächste Runde und nimmt offenbar auch Nikola emotional stark mit.

In einem begleitenden Text zu seiner Story erklärte Nikola, was ihn so sehr belastet. "Ich habe so lange nichts gesagt, habe alles in mir behalten... Aber irgendwann geht das nicht mehr. Es geht nicht mal nur um Fremdgehen. Es ist dieses Gefühl, ersetzt zu werden. So als hätte das, was wir hatten, einfach keinen Wert mehr gehabt", schrieb er. Das Schlimmste für ihn sei jedoch, dass es sich anfühle, als wäre es ihr einfach egal. "Als wäre ich austauschbar gewesen. Ich hätte wirklich vieles verziehen. Wirklich... Aber nicht das Gefühl, dass ich nicht genug bin. Das frisst einen von innen auf", erklärte der Realitystar weiter.

Nikola und Kim Virginia hatten geheiratet und galten lange Zeit als eines der bekanntesten Paare der deutschen Realityshow-Szene. Beide machten sich zunächst einzeln als Teilnehmer verschiedener Realityformate einen Namen, bevor sie als Paar in die Öffentlichkeit traten. Nikola, der auch als Model arbeitet, und Kim Virginia, die ebenfalls als Social-Media-Star aktiv ist, teilten ihr Leben regelmäßig mit ihren Followern auf Instagram. Die beiden galten als eng verbunden und zeigten sich häufig gemeinsam in den sozialen Medien.

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025