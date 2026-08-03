"Mama regelt bald": Kim Virginia Grey kündigt TV-Comeback an

Im deutschen Reality-TV sah man Kim Virginia Grey (31) zuletzt kaum noch – doch der Frieden dürfte bald vorbei sein. In einer Instagram-Fragerunde brachte die Influencerin die Gerüchteküche jetzt ordentlich zum Brodeln. Auf die Frage eines Fans nach einem baldigen Comeback ließ sie eine Aussage fallen, die gewohnt wenig Bescheidenheit durchblicken lässt: "Ich habe mich extra zurückgehalten, damit andere auch mal ihren Moment haben, aber nicht mal mit Starthilfe packt's dieses Reality-Studentenfutter", schießt sie gegen die TV-Konkurrenz. Dann legte sie mit den Worten "Mama regelt bald" nach und versprach, dass ihr nächstes Projekt erneut überraschen werde. "Mit dem, was kommt, wird wie immer keiner rechnen. Queen of the Plot", kündigte sie selbstbewusst an und ließ ihre Fans gespannt zurück.

In welches TV-Format es die Realitystar-Bekanntheit als Nächstes verschlägt und wann die Bombe platzt, ließ sie dabei komplett offen. Doch für Kim kommt der berufliche Großangriff zu einer emotional herausfordernden Zeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) hatte sie sich sehnlichst ein Kind gewünscht und auch einen IVF-Versuch unternommen – jedoch leider ohne Happy End. Kim machte daraufhin deutlich, den Weg zum Wunschkind zunächst bewusst zu pausieren und sich die Zeit zu nehmen, die sie für sich jetzt braucht.

Ob ein mögliches Reality-Comeback für Kim nun vor allem einen neuen beruflichen Fokus darstellt oder ihr dabei hilft, nach den vergangenen Monaten wieder nach vorne zu blicken, bleibt offen. Sicher ist vorerst nur eines: Wenn "Mama" im Fernsehen wieder nach dem Rechten sieht, dürfte es für das von ihr so liebevoll getaufte "Reality-Studentenfutter" ziemlich ungemütlich werden. Die 31-Jährige macht jedenfalls schon mal die Schotterpiste frei für das nächste Kapitel Selbstinszenierung – und Fans rätseln gespannt, in welchem Container, auf welcher Insel oder in welchem Sommerhaus sie als Nächstes die Strippen zieht.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey und Nikola Grey mit ihren Dalmatinern, April 2026