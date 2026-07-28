Kim Virginia Grey enthüllt: Nikola war wieder verschwunden

Kim Virginia Grey (31) hat sich nach mehreren Tagen Funkstille bei ihren Followern zurückgemeldet und dabei ein beunruhigendes Ehe-Drama mit Nikola Grey (30) öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story erklärte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass es ihr psychisch zuletzt sehr schlecht gegangen sei, weil ihr Mann erneut plötzlich verschwunden sei. Zunächst versuchte Kim, die Situation noch mit Humor zu nehmen und sagte: "Dieser Mann denkt wirklich, er wäre Hui Buh, der Geist." Kurz darauf stellte sie aber klar, dass die Lage für sie alles andere als lustig gewesen sei. Nikola habe ihr zuvor noch gesagt, dass es ihm nicht gut gehe, dann sei er auf einmal weg gewesen – ohne Nachricht, ohne genaue Info und offenbar auf dem Weg ins Krankenhaus.

Kim schilderte, dass sie vorsorglich sogar die Autoschlüssel versteckt habe, weil Nikola in diesem Zustand nicht fahren sollte. Trotzdem habe sie noch die Tür gehört und kurz darauf sei er verschwunden gewesen. Besonders belastend sei für sie gewesen, dass er sich danach gar nicht mehr meldete. In ihrer Story erklärte sie, sie habe weder gewusst, in welches Krankenhaus er gegangen sei, noch mit welchem Fahrzeug er unterwegs war. Erst habe sie gedacht, Nikola wolle sie nur auf die Probe stellen und sei bloß kurz weg. Als die Stunden vergingen, schlug die Stimmung aber um. Kim sagte, sie habe richtige Panik bekommen und die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Am Ende stellte sich heraus, dass Nikola tatsächlich im Krankenhaus war, sein Handy-Akku aber leer gewesen sei. Die Influencerin brachte den Stress mit den Worten auf den Punkt: "Dieser Mann macht mich fertig." Wegen der ständigen Kommunikationsprobleme zieht das Paar laut Kim inzwischen sogar eine Paartherapie in Betracht.

Erst vor Kurzem hatten Kim und Nikola auf Instagram noch gemeinsam gegen ihre Kritiker ausgeteilt. Mit einem Satirevideo reagierten die beiden auf Kommentare rund um ihre Beziehung, ihre Hunde und ihre Zukunftspläne als Paar. Nach außen präsentierten sie sich dabei als eingespieltes Team, das mit Gegenwind aus dem Netz locker umgeht. Umso persönlicher wirkt nun Kims Einblick in den aktuellen Ausnahmezustand hinter den Kulissen. Die beiden Realitystars teilen viele private Momente mit ihrer Community, doch gerade diese Offenheit zeigt auch, wie eng bei ihnen öffentliches Auftreten und sehr persönliche Krisen miteinander verbunden sind.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey und Nikola Grey mit ihren Dalmatinern, April 2026