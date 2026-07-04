Alle Tests negativ: Kim Virginia teilt Befruchtungs-Update

Bei Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) bleibt das Thema Nachwuchs weiter ein emotionales Fragezeichen. Im vergangenen Monat hatten die beiden Realitystars öffentlich gemacht, dass sie eine Befruchtung durchführen ließen und damit möglicherweise bald Nachwuchs erwarten könnten. Seitdem hielt sich Kim mit weiteren Details zunächst zurück – nun erklärt sie in ihrer Instagram-Story auch den Grund dafür. "Bezüglich meiner Befruchtung – kann man sich ja selbst so ein bisschen erörtern, wenn ich in die Jahresplanung gehe, was das bedeuten könnte. Ihr seid ja schlaue Mäuse, ich vertraue da komplett auf euch. Ich habe mehrere Schwangerschaftstests gemacht, bisher sind alle negativ", so Kim.

Gleichzeitig betont die Dschungelcamp-Bekanntheit, dass sie das Ganze auch noch medizinisch abklären lassen möchte. "Natürlich musst du immer, egal ob es positiv oder negativ ist, noch mal beim Arzt nachchecken. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich werde auch noch mal einen Schwangerschaftstest zu Hause machen", erklärt sie. Auch warum es zuletzt so ruhig um das Babythema geworden ist, spricht Kim offen an: "Ich bin mir da ein bisschen relativ länger sicher, deswegen hab ich da auch nicht mehr groß drüber gesprochen. Weil ich will auch gar nicht in so eine negative Gedankenspirale rein, habe ich keinen Bock drauf."

Die große Ankündigung über die künstliche Befruchtung liegt erst wenige Wochen zurück. Zu diesem Zeitpunkt teilte das Paar ein inniges Video, in dem Nikola Kim von hinten umarmt und beide die Hände auf ihren Bauch legen. Dazu schrieben sie: "Offiziell befruchtet. Bald sind wir Mama und Papa." In den Kommentaren gab es damals viele Glückwünsche, aber auch jede Menge gedrückte Daumen. Dass die Community so mitfieberte, hatte auch einen ernsten Hintergrund. Denn Kim und Nikola hatten in der Vergangenheit bereits einen schweren Verlust verkraften müssen: Die beiden hatten schon einmal ein gemeinsames Kind verloren.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026