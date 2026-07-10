"Angelogen": Kim Virginia lernte nie Nikolas Familie kennen

Fast ein Jahr nach ihrer Hochzeit hat Kim Virginia Grey (31) ihren Fans eine überraschende Enthüllung gemacht: Die Reality-TV-Bekanntheit hat die Familie ihres Mannes Nikola Grey (30) bis jetzt nie kennengelernt – obwohl sie ihren Followern etwas anderes erzählt hatte. "Ich habe euch angelogen, wir sind seit fast einem Jahr verheiratet und ich habe bisher immer noch nicht Nikolas Familie kennengelernt", gestand sie nun in einem Video auf Instagram. Das Ganze hat sich jetzt spontan und kurzfristig ergeben: Nikola fragte seine Frau, ob sie ihn auf einer Reise nach Serbien begleiten wolle – und Kim sagte sofort zu.

In dem Clip teilt sie Einblicke aus dem Flugzeug sowie vom ersten Treffen mit Nikolas Familie. Für die Begegnung hatte sie sich etwas vorbereitet: "Ich habe die ganzen Geschenke eingepackt, so Kleinigkeiten, die ich mitgenommen habe." Die Überraschung gelang offenbar perfekt. "Im Restaurant saß ich einfach am Tisch und die Gesichter waren unbezahlbar, Überraschung komplett gelungen", freute sie sich. Da Nikolas Familie nur Serbisch spricht – lediglich seine Schwester versteht ein wenig Englisch – musste er die ganze Zeit für Kim übersetzen. Auf die ungewöhnliche Reihenfolge der Ereignisse angesprochen, reagierte sie gelassen: "Ihr habt richtig gehört: erst Hochzeit, dann Familie. Wir machen Dinge einfach in einer anderen Reihenfolge."

Vor wenigen Wochen hatten Kim und Nikola ihren Followern erzählt, dass die beiden offenbar eine Art künstliche Befruchtung gemacht hätten. Damit wollten sie sich einen lange gehegten Kinderwunsch erfüllen. Im Netz schlug ihnen damals allerdings sofort Skepsis entgegen. Denn schon 2025 war Kim einmal schwanger. Schon damals hielten sich hartnäckig Gerüchte, die Schwangerschaft sei nicht echt gewesen. Zusätzlichen Zündstoff brachte damals ein Interview bei RTL. Dort teilte Kims ehemaliger bester Freund, der Schamane Leon Shankara, heftig gegen sie aus: "Ich glaube das erst, wenn da wirklich ein Kind zu sehen ist. Dann glaube ich das. Ansonsten: Wenn sie 'Guten Morgen' sagt, musst du rausgucken, ob es hell ist. Also, ich glaube da gar nichts."

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey mit der Familie von Nikola Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und der Schamane Leon Shankara