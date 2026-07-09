So hat Realitystar Kim Virginia Grey sieben Kilo abgenommen

Kim Virginia Grey (31) zeigt sich in bester Form und präsentiert ihren flachen Bauch stolz auf Instagram. In ihrer Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit mit ihren Followern, wie sie rund sechs bis sieben Kilo verloren hat – und was dabei der Auslöser für die Gewichtsveränderung war. "Wie krass das doch wieder aussieht, mein Gott, ich hatte die heftigsten Wassereinlagerungen", so Kim in dem Clip. Als Ursache für die starken Wassereinlagerungen nennt die Influencerin eine IVF-Behandlung, die sie aufgrund ihres Kinderwunsches gemacht hat. "Bei den meisten: Du gehst auf wie ein Hefeteig", beschreibt sie die Nebenwirkung der Behandlung.

Den Weg zurück zu ihrem gewohnten Gewicht erklärt sie dann ganz simpel: "Einfach die richtige Ernährung plus Entwässerung – gleich Boom. Sechs bis sieben Kilo abgenommen. Ich mache jetzt auch noch mehr Sport. Ich bin gespannt." Großartige Entbehrungen seien dabei nicht nötig gewesen, betont Kim: "Gesunde Ernährung kann man ja immer machen. Ist jetzt nicht so, dass ich auf krasse Sachen verzichtet habe." Mit Blick auf die Zukunft kündigt Kim noch mehr an. "Wenn ich wieder richtig mit Sport und Krafttraining anfange, ihr könnt alle einpacken", schreibt die Influencerin selbstbewusst in ihrer Story. Den entspannten Ansatz fasst sie dabei in einem Satz zusammen: "Ich habe entspannt abgenommen. Ist einfach das Geilste, was man sich wünscht."

Vor vier Tagen klang bei Kim aber auch durch, dass der Weg zum Babyglück weiter ungewiss ist. In ihrer Instagram-Story verriet sie, warum sie zuletzt kaum noch über die Befruchtung gesprochen hatte. "Ich habe mehrere Schwangerschaftstests gemacht, bisher sind alle negativ", sagte sie. Sie betonte aber auch: "Natürlich musst du immer, egal ob es positiv oder negativ ist, noch mal beim Arzt nachchecken." Für die Influencerin war das Thema sichtbar emotional. "Ich bin mir da ein bisschen relativ länger sicher, deswegen habe ich da auch nicht mehr groß drüber gesprochen", erklärte sie und schob nach: "Weil ich will auch gar nicht in so eine negative Gedankenspirale rein, habe ich keinen Bock drauf."

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026