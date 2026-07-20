Satire: Kim Virginia und Nikola Grey schießen gegen Hater

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) haben auf Instagram auf die Kritik ihrer Hater reagiert – und zwar mit einem Satirevideo, das die beiden augenzwinkernd in Szene setzt. Denn nicht nur ihre Beziehung, ihre Hunde oder ihre Pläne, eine Familie zu gründen, ziehen immer wieder Kommentare nach sich: Viele Follower zweifeln auch daran, ob das Paar überhaupt bereit für Kinder sei. Mit dem Clip kontern die beiden früheren Teilnehmer von Promis unter Palmen nun auf ihre ganz eigene Art.

In dem Video zeigt sich Kim zunächst betont feierlich und zündet eine Kerze auf einem Kuchen an – die Kerze ist in Form einer Fünf geformt. Mit einem sarkastischen Unterton erklärt sie: "Viele sind der Meinung, wir sollten keine Kinder kriegen, weil wir viel zu viel Streit und Drama haben. Dabei feiern wir heute Tag fünf ohne Streit und Drama." Zu Nikola gewandt sagt sie dann: "Glückwunsch, Schatz." Die Stimmung kippt allerdings sofort: Kim haut auf den Tisch, fährt ihren Mann an – "Genau das meine ich, du denkst nur an dich. Ist das dein Ernst?" – und pustet die Kerze aus. Ihr Fazit: "Wir sind wieder bei Tag null." Die Reaktionen der Fans auf den Clip fallen gemischt aus. Während manche kommentieren "Wie unlustig kann man nur sein, wow", finden andere den Clip durchaus gelungen: "Liebs, haha."

Vor zwei Wochen zeigte sich aber auch: Hinter dem frechen Humor steckt bei Kim und Nikola viel Ernst. In einer Instagram-Story sprach Kim über die künstliche Befruchtung, die das Paar zuvor öffentlich gemacht hatte. "Ich habe mehrere Schwangerschaftstests gemacht, bisher sind alle negativ", sagte sie. Und sie machte klar, warum es zuletzt so still um das Thema geworden war: "Weil ich will auch gar nicht in so eine negative Gedankenspirale rein, habe ich keinen Bock drauf." Ganz abgeschlossen hatte Kim das Kapitel damals trotzdem nicht. "Natürlich musst du immer, egal ob es positiv oder negativ ist, noch mal beim Arzt nachchecken", erklärte sie.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026