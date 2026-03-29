Lily Allen enthüllt: Was die Sängerin wirklich im Bett trägt

Lily Allen (40) hat sich jetzt in einem Interview mit The Times über ihre Stilentscheidungen zu Beginn ihrer Karriere geäußert – und dabei auch ein pikantes Detail aus ihrem Privatleben verraten. Die Sängerin gestand, dass sie bei manchen alten Fotos aus ihrer Anfangszeit in der Musikbranche regelrecht zusammenzucke. Besonders ihr damaliges Make-up bereitet ihr im Nachhinein Unbehagen: "Ich habe früher viel Glitzer und Augen-Make-up getragen, das nicht immer gut mit Blitzlicht harmonierte. Dadurch sah ich auf Fotos aus wie ein Panda, und es gibt eine Menge solcher Fotos, die immer noch im Umlauf sind", erklärte die Musikerin. Trotzdem würde sie ihrem 21-jährigen Ich aber nichts vorwerfen, denn damals habe sie einfach Spaß gehabt.

Auf die Frage, was sie im Bett trägt, gab Lily eine überraschend offene Antwort: "Das hängt von den Umständen ab. Manchmal einen Pyjama, manchmal nichts, manchmal etwas Verführerisches." Die Sängerin verriet zudem, dass sie kürzlich für ein Shooting bei Intimissimi ein Outfit anprobiert habe, das ihr besonders gefallen hat. "Es gibt da ein wirklich schönes, spitzenbesetztes BH-und-Höschen-Set in Eisblau. Ich mag die Farbe, also möglicherweise das", erzählte sie.

Lily hat den Großteil des Monats trotz stimmlicher Probleme auf der Bühne verbracht und ist mit ihrer ersten Tour seit sieben Jahren unterwegs, um ihr Album "West End Girl" aus dem Jahr 2025 zu präsentieren. Die Tour, bei der die Tickets zwischen 40 und 100 Euro kosten, dauert insgesamt etwa 90 Minuten, wobei die Künstlerin selbst nur etwa 45 bis 55 Minuten auf der Bühne steht. Während einige Fans die kurze Auftrittszeit kritisierten, verteidigten andere die Show mit dem Hinweis, dass es sich um eine Performance des kompletten Albums handele.

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Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique "Master of Diamonds 1888" in Paris, 27. Januar 2026

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Getty Images Lily Allen bei den Shockwaves NME Awards 2010 in der Brixton Academy, London

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Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024