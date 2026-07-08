Lily Allen teilt seltene Fotos ihrer beiden Teenie-Töchter

Einen seltenen Einblick in ihr Familienleben hat Sängerin Lily Allen (41) jetzt auf Instagram gewährt. Die 41-Jährige postete ein Foto ihrer beiden Töchter Ethel, 14, und Marnie, 13, die sie nach dem Scandi Festival auf einem Privatjet begleiteten. Auf dem Bild tragen die beiden Teenies passende rote Hoodies – und sehen ihrer berühmten Mutter dabei zum Verwechseln ähnlich. Neben dem Familienschnappschuss teilte die Britin auch Fotos von sich backstage – beim Kartenspielen mit ihrer Crew und beim Schauen der Weltmeisterschaft.

Die Reise zeigt Lily gut gelaunt inmitten eines vollen Tourlebens, wie Daily Mail berichtet. Auf einem Bild posiert sie in einem pinken Korsett-Top und Jeans beim Soundcheck. Das gemeinsame Reisen mit den Töchtern ist dabei keine Selbstverständlichkeit – die Familie hat zuletzt einige große Veränderungen durchgemacht. Nachdem Lily nach der Trennung von ihrem Ex-Mann David Harbour (51) mit den Kindern von New York zurück nach Großbritannien gezogen ist, erzählte die Sängerin in ihrem Podcast "Miss Me?", dass der Umzug für alle drei eine große Herausforderung sei. "Wir haben die Häuser gewechselt, wir haben die Länder gewechselt, wir haben die Schulen gewechselt, und das ist eine Menge", sagte sie dort.

Lily teilte im Podcast auch amüsante Details aus dem Alltag mit ihren Töchtern. Besonders der Wandel ihrer jüngeren Tochter Marnie brachte sie zum Staunen: "Ihre Akzente haben sich verändert, seit sie zurückgekommen sind. Marnie klingt jetzt richtig wie Prinzessin Margaret. Ich denke mir nur: Wer bist du?" Gemeint ist, dass Lilys Tochter nach der Rückkehr nach Großbritannien einen deutlich britischeren Akzent angenommen hat – so stark, dass Lily sie scherzhaft mit Prinzessin Margaret, der Schwester von Queen Elizabeth II. (†96), vergleicht. Die Mädchen stammen aus Lilys früherer Ehe mit dem Bauunternehmer Sam Cooper, mit dem sie bis 2016 verheiratet war.

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Getty Images Lily Allen, Dezember 2025

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Instagram / lilyallen Lily Allens Töchter Ethel und Marnie im Privatjet

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Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique in Paris, Januar 2026