Lily Allen glänzt im weißen Minikleid mit spitzem Busen

Lily Allen (41) hat am Mittwoch in Newcastle für einen auffälligen Hingucker gesorgt: Die Sängerin teilte nach ihrem Auftritt freizügige Backstage-Einblicke auf Social Media und zeigte sich dabei in einem weißen PVC-Minikleid mit markanter Silhouette. Auch ein weiteres Bühnenoutfit war auf den Schnappschüssen zu sehen, darunter ein pinkes Minikleid mit übergroßer Schleife im Sixties-Stil. Zu den Bildern schrieb Lily: "Wir sind zurück. UK-Nacht 1 – das hat Spaß gemacht, Newcastle." Mit den neuen Shows knüpft die Musikerin an ihre jüngste Konzertreihe rund um ihr Album "West End Girl" an und gibt ihren Fans damit gleich zum Tourstart neue Eindrücke hinter den Kulissen.

Ihr Album sorgt derweil weiterhin für Gesprächsstoff – nicht zuletzt wegen der Reaktion von Ex-Mann David Harbour (51). Gegenüber dem Magazin Variety bezeichnete der Schauspieler die Platte als "seltsam" und betonte, dass er Lilys Schilderungen der Trennung nicht als seine eigene Version der Ereignisse sieht. Lily hatte das 14-Track-Album, das sie nach eigenen Angaben in nur zehn Tagen im vergangenen Dezember schrieb, stets als "Mischung aus Fakten und Fiktion" bezeichnet und betont, die Lyrics sollten nicht als "Evangelium" verstanden werden.

Lily und David lernten sich über die Dating-App Raya kennen und heirateten 2020 in Las Vegas. Nach vier gemeinsamen Jahren trennten sie sich Anfang 2025, kurz darauf folgten die Scheidungsverfahren. Das Album "West End Girl" verarbeitet den emotionalen Bruch der Beziehung – besonders der Song "Madeline" sorgte für großes Aufsehen, da Lily darin einer gleichnamigen Figur widmet, bei der es um eine angebliche Affäre ihres Ex geht. Vor ihrer Ehe mit David war die Sängerin von 2011 bis 2018 mit dem Bauunternehmer Sam Cooper verheiratet. Aus dieser Beziehung hat sie zwei Kinder.

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Getty Images Lily Allen, Juni 2025

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Instagram / lilyallen Lily Allen im Backstage auf ihrem Konzert in Newcastle im Juni 2026. Sie trägt ein weißes PVC-Kleid mit spitzem Busen.

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Imago Lily Allen bei der Royal Academy Summer Exhibition Preview Party in London, 10. Juni 2026