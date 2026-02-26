Vor großer Comeback-Tour: Lily Allen verliert ihre Stimme

Lily Allen (40) steht vor einem großen Problem: Nur fünf Tage vor dem Start ihrer "West End Girl"-Tour hat die Sängerin ihre Stimme verloren. Die 40-Jährige teilte am Mittwoch auf Instagram ein Video mit ihren Fans, in dem sie während der Proben zu sehen ist. "Noch fünf Tage bis zur Tour und ich habe meine tiefe Stimme und mein Stimmregister verloren, was wirklich cool ist", singt Lily in dem Clip, umgeben von Mitgliedern ihrer Crew. Ihre Stimme klingt dabei deutlich heiser und brüchig. Für die Musikerin ist es die erste Tour seit sieben Jahren – ein lang erwartetes Comeback, das nun durch die Stimmprobleme überschattet wird.

Trotz der stimmlichen Probleme laufen die Vorbereitungen für die Shows weiter auf Hochtouren. Die Tour startet am 2. März in Glasgow und führt Lily anschließend nach Liverpool, Newcastle, Bristol und Cardiff. Den Abschluss bilden zwei Auftritte im renommierten London Palladium. Die Theatershows waren innerhalb von Minuten ausverkauft, was dazu führte, dass zusätzliche Arena-Termine in Großbritannien und Irland für Juni angekündigt wurden. Im Mai wird die Sängerin außerdem beim Mighty Hoopla Festival in London auftreten. Parallel dazu sorgt ihr Rache-Album "West End Girl" weiter für Schlagzeilen: Die Platte zeichnet ein schonungslos offenes Bild ihrer gescheiterten Ehe mit David Harbour (50).

Abseits der Bühne sorgt Lily aktuell auch privat für Gesprächsstoff. Die Musikerin bestätigte vor Kurzem in einem Interview mit dem Magazin Grazia, dass sie wieder vergeben ist. Auf die Frage, wer ihr zuletzt geschrieben habe, antwortete sie schlicht: "Mein Freund." Dabei handelt es sich um Jonah Freud, den Sohn von Unternehmer Matthew Freud (62) und Caroline Hutton und Neffe des verstorbenen Künstlers Lucian Freud. Lily und Jonah wurden bereits mehrfach bei Dates gesichtet, zuletzt etwa bei einem romantischen Trip nach Rom, wo sie Berichten zufolge in einer Suite im Hotel Locarno abgestiegen sein sollen. Auch bei einer Weihnachtsfeier in dem Londoner Club Stringfellow's wurden die beiden turtelnd und beim Küssen beobachtet. Es scheint, als habe Lily neben der anstehenden Tour und der emotionalen Albumverarbeitung auch privat ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Getty Images Lily Allen, Dezember 2025

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique in Paris, Januar 2026

