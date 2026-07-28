Prime Video plant eine intime Doku über Lily Allen für 2027

Lily Allen (41) bekommt ihre ganz eigene Dokumentation: Der Streamingdienst Prime Video hat bekanntgegeben, dass ein großes Filmprojekt über die britische Sängerin in Arbeit ist. Das noch unbetitelte Werk soll laut Ankündigung "ein intimes Porträt des Lebens und der Karriere einer globalen Ikone und Stimme einer Generation" zeichnen. Freunde, Wegbegleiter und enge Vertraute der Musikerin kommen darin zu Wort. Der Film soll den Weg von Lily von ihren frühen Anfängen bis zur Gegenwart nachzeichnen – und damit auch ihren jüngsten Comeback-Erfolg mit dem Hit "West End Girl" in den Blick nehmen, so berichtet das Magazin People.

Hinter der Kamera steht Regisseur Mat Whitecross, der bereits mit der gefeierten Oasis-Doku "Oasis: Supersonic" auf sich aufmerksam gemacht hat. Produziert wird das Projekt von Magna Studios und Mint Pictures. Der Kinostart und die weltweiten Heimkinorechte liegen beim Verleih Altitude. Weltweit soll der Film 2027 auf Prime Video zu sehen sein. Der Song "West End Girl" war zuletzt eines der meistdiskutierten Musikereignisse des Jahres – darin verarbeitete Lily das Ende ihrer Beziehung mit "Stranger Things"-Star David Harbour (51).

Lily begann ihre Karriere als eine der ersten Künstlerinnen, die über MySpace berühmt wurden, und brachte mit Hits wie "Smile", "Alfie" und "Not Fair" frischen Wind in die Musikbranche. Nach einer längeren Auszeit, in der sie sich der Schauspielerei widmete, kehrte sie mit "West End Girl" eindrucksvoll in die Musikwelt zurück und geht derzeit mit dem dazugehörigen Album auf Tour. Die Sängerin ist Mutter von zwei Kindern.

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Imago Lily Allen im Juni 2026

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

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Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024