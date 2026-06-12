Nach David Harbours Seitenhieb: Lily Allen strahlt in London

Selbstbewusst und strahlend zeigte sich Lily Allen (41) jetzt auf der Sommerparty der Royal Academy of Arts in London – nur wenige Stunden, nachdem sich ihr Ex-Mann David Harbour (51) erstmals öffentlich zu ihrem berüchtigten Album "West End Girl" geäußert hatte. Die Platte hatte bereits vergangenen Herbst für reichlich Aufsehen gesorgt, da sie das Ende ihrer Ehe und den Versuch einer offenen Beziehung thematisiert. Besonders der Song "Madeline" sorgte für staunende Gesichter: In den Lyrics wirft Lily ihrem Ex unter anderem eine dreijährige Affäre vor, die gegen die vereinbarten Regeln ihrer offenen Ehe verstoßen haben soll. Demnach hätte das Verhältnis diskret sein müssen und "nur mit Fremden".

Lilys glamouröser Auftritt wirkt wie ein weiterer Befreiungsschlag – kurz nachdem ihr Ex-Mann öffentlich erklärt hatte, wie "seltsam" die Veröffentlichung des Albums für ihn war. Im Variety-Interview hatte David erklärt: "Ich glaube, es ist das Privileg eines jeden Künstlers, seine Erfahrungen zu nutzen, um Kunst zu schaffen, und deshalb respektiere ich sie dafür. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen, weil es mein Privatleben ist." Lily betonte zwar mehrfach, das Album sei "eine Mischung aus Fakten und Fiktion", doch viele Fans werten die Lyrics als sehr persönliche Einblicke in das Ende der Beziehung.

Dass Lily ihre Trennung auch modisch und auf der Bühne verarbeitet, hatte sie schon vor einigen Monaten gezeigt. Bei einem Auftritt trug sie im März ein Kleid aus Kassenbons, das Einkäufe zeigen sollte, die ihr Partner angeblich für andere Frauen getätigt habe. Auch das griff die Sängerin in ihren Songtexten auf. Privat ist Lily inzwischen wieder vergeben: Nach der Trennung bestätigte sie, dass sie Jonah Freud datet. Die Musikerin ist Mutter von zwei Kindern und spricht in ihrer Kunst immer wieder sehr offen über Zwischenmenschliches, Beziehungen und persönliche Verletzungen.

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Imago Lily Allen bei der Royal Academy Summer Exhibition Preview Party in London, 10. Juni 2026

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Getty Images Lily Allen und David Harbour im März 2023

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022