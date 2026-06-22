Transparenter Tour-Look: Lily Allen heizt Fans ein

Lily Allen (41) lässt bei ihrer laufenden "West End Girl"-Tour die Hüllen fallen – zumindest modisch. Die 41-jährige Sängerin teilte jetzt auf Instagram freizügige Backstage-Aufnahmen vom Manchester-Leg ihrer Tour, bei dem sie beide Shows restlos ausverkauft hatte. Auf einem Spiegelselfie in ihrer Garderobe ist sie in einem transparenten rosa Babydoll-Kleid zu sehen – ganz ohne BH darunter. Weitere Schnappschüsse zeigen sie backstage in einem rosa Korsett, kombiniert mit schwarzen Hotpants. Abgerundet wurde der Bildbeitrag durch ein Fitnessstudio-Selfie und verspielte Garderobenmotive. "Arena Dump", schrieb die Britin schlicht dazu.

Während Lily auf der Bühne mit wechselnden Looks für Aufsehen sorgt, bleibt auch ihr Album "West End Girl" in den Schlagzeilen. Ihr Ex-Mann David Harbour (51) äußerte sich jüngst in einem Interview mit Variety kritisch über das Trennungsalbum, das die Geschichte ihrer Ehe verarbeitet. "Es war seltsam", sagte er. "Ich glaube, es ist das Privileg jedes Künstlers, seine Erfahrungen zu nutzen, um Kunst zu schaffen, und dafür respektiere ich sie. Aber es war nicht meine Erfahrung." Lily betonte zuvor ihrerseits, dass das Album, das sie laut eigenen Angaben in nur zehn Tagen schrieb, eine "Mischung aus Fakt und Fiktion" sei. Die Fans sollten die Songtexte nicht als "Evangelium" verstehen, so Daily Mail.

Das Album dreht sich um den Zusammenbruch ihrer Ehe mit dem Schauspieler, von dem sie sich Anfang 2025 nach rund vier gemeinsamen Jahren getrennt hatte. Das Paar hatte sich über die Dating-App Raya kennengelernt und 2020 in Las Vegas geheiratet. Die neue Konzertreihe rund um "West End Girl" startete Lily zunächst in Newcastle, wo sie ebenfalls mit gewagten Backstage-Einblicken – darunter ein weißes PVC-Minikleid und ein pinkes Sixties-Kleid mit übergroßer Schleife – für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.

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Getty Images Lily Allen bei den Fashion Awards 2025 in London

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Instagram / lilyallen Lily Allen im transparente Kleid

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022