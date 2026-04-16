Nach Scheidung: Lily Allen verkauft ihr New Yorker Stadthaus

Rund ein Jahr nach ihrer Trennung von David Harbour (51) hat Sängerin Lily Allen (40) nun auch das gemeinsame Zuhause verkauft. Das vierstöckige Brownstone im Brooklyner Stadtteil Carroll Gardens in New York City wechselte für fast 6 Millionen Euro den Besitzer. Ursprünglich war das Haus im Oktober 2025 für knapp 6,8 Millionen Dollar auf den Markt gekommen. Nach einer Preissenkung Anfang 2026 bekamen die Käufer und neuen Besitzer das Anwesen schließlich für deutlich weniger als den ursprünglichen Angebotspreis. Wie das Magazin People berichtet, hatte der Verkauf bereits zwei Monate zuvor begonnen – nun ist er offiziell abgeschlossen.

Das Stadthaus überzeugt mit fünf Schlafzimmern, vier Bädern sowie einem Garten mit einem Kaltbecken. Für die Innengestaltung zeichneten Designer Billy Cotton und Architekt Ben Bischoff verantwortlich. Das Wohnzimmer besticht durch eine grüne Decke mit Kassettendekor, einen Kamin sowie aufwendige Blumentapeten. Die Küche setzt auf ein ruhiges Ambiente mit cremefarbenen Fliesen und Schränken. Lily und David hatten das Haus 2023 dem Magazin Architectural Digest für eine Tour geöffnet. Damals scherzte Lily über das gemeinsame Leben: "Wir haben dieses doppelseitige Sofa, was bedeutet, dass David und ich streiten können, uns dabei ansehen und gleichzeitig entspannen."

Lily und David hatten sich über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt und 2020 in Las Vegas geheiratet. Ihre Hochzeit ließ das Paar von einem Elvis-Presley-Imitator einsegnen. Lilys Töchter Marnie Rose und Ethel Mary, die sie mit Ex-Mann Sam Cooper hat, waren bei der Zeremonie dabei. Im Februar 2025 bestätigten mehrere Quellen gegenüber People die Trennung des Paares nach vier Ehejahren. Lily verarbeitete das Ende der Ehe anschließend musikalisch: Auf ihrem im Oktober 2025 erschienenen Album "West End Girl" thematisiert sie die Beziehung und sogar das gemeinsame Haus. Im Titeltrack singt sie über den Kauf eines Brownstones. In einem Pressestatement zum Album betonte sie allerdings: "Ich habe gemeinsame Erfahrungen als Grundlage für Songs genutzt, also ist das Album eine Mischung aus Fakten und Fiktion."

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Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "The Hunger Games: On Stage" im Troubadour Canary Wharf Theatre in London

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

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Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood