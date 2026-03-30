Antonia Hemmer nennt Ex Patrick Romers Freundin "Fangirl"

Antonia Hemmer (25) hat sich jetzt zu Wort gemeldet, nachdem Patrick Romer (30) und seine aktuelle Freundin Annelie Henze kürzlich im Interview mit Promiflash über Antonias gescheiterte Beziehung mit dem Realitystar gesprochen hatten. In dem Gespräch hatte Annelie betont, dass Patrick und Antonia in verschiedenen Welten gelebt hätten und die Beziehung deshalb nicht funktioniert habe. Die Influencerin ließ diese Aussagen jedoch nicht unkommentiert stehen. In ihrer Instagram-Story teilte Antonia den entsprechenden Artikel und holte zum Gegenschlag gegen Annelie aus. "Ich könnte mich jetzt dazu äußern, aber alles, was mir dazu einfällt, ist: Fangirl", schrieb sie.

Die 25-Jährige zeigte sich sichtlich irritiert darüber, dass sich Annelie öffentlich zu ihrer vergangenen Beziehung mit Patrick äußerte. "Also ehrlich, ich weiß auch nicht, was sie immer dazu bringt, sich in unsere alte Beziehung einzumischen", wetterte Antonia, die bereits in der zweiten Staffel Make Love, Fake Love 2024 nach der großen Liebe suchte, weiter in ihrer Story. Als positives Gegenbeispiel nannte sie ihren eigenen Freund Leopold, der es ihrer Meinung nach "hervorragend" schaffe, sich aus der ganzen Angelegenheit rauszuhalten. Mit dieser deutlichen Ansage machte die Realitydarstellerin klar, dass sie sich von Annelies Kommentaren provoziert fühlt.

Patrick wurde 2020 durch seine Teilnahme an der 16. Staffel der RTL-Datingshow "Bauer sucht Frau einem breiten Publikum bekannt. Der junge Landwirt vom Bodensee und Antonia, die sich 2022 nach ihrer Sommerhaus der Stars-Teilnahme getrennt haben, waren bei den Zuschauern durch ihre turbulente Beziehung bekannt geworden. Am Rande von Eric Sindermanns Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin hatten Patrick und Annelie kürzlich über die Gründe für das Scheitern der Beziehung gesprochen. Patrick sei ein bodenständiger Mensch, weshalb es zwischen den beiden nicht gepasst habe. Diese Einschätzung sorgte nun offenbar für Unmut bei Antonia.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / antonia_hemmer, Imago Collage: Antonia Hemmer teilt gegen die neue Freundin von Patrick Romer, Annelie Henze, aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und seine damalige Freundin Antonia Hemmer