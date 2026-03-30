Patrick Romer und Ex Antonia lebten in verschiedenen Welten

Patrick Romer (30) und seine Freundin Annelie Henze haben sich nun gemeinsam zur gescheiterten Beziehung mit Antonia Hemmer (25) geäußert. Im Promiflash-Interview am Rande von Eric Sindermanns (37) Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin sprachen die beiden offen über die Gründe, warum es zwischen dem Realitystar und seiner Ex nicht funktioniert hat. Annelie analysierte dabei die Unterschiede zwischen Patrick und Antonia: "Ich glaube, schlussendlich hat es einfach nicht zusammengepasst – das wäre ja auch ohne dem Sommerhaus gescheitert, weil Patrick ein bodenständiger Mensch ist." Die Schauspielerin machte deutlich, dass die beiden von Grund auf verschiedene Wertevorstellungen gehabt hätten.

Besonders die materiellen Ansprüche von Antonia seien laut Annelie ein Problem gewesen. "Er ist gar nicht materiell und Antonia ist, das muss man einfach ganz klar sagen, unglaublich materiell. Sie braucht halt eine G-Klasse. Die braucht ein Haus mit Pool. Die überlegt sich im Urlaub: Kaufe ich mir jetzt eine Chanel-Handtasche oder lieber die Prada-Brille? Und das ist halt gar nicht Patricks Welt", erklärte sie gegenüber Promiflash. Patrick selbst stimmte seiner Partnerin zu und zeigte sich überzeugt: "Das hätte langfristig sowieso nicht funktioniert. Deswegen ist es gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist."

Bereits vor zwei Monaten hatte Annelie im Gespräch mit RTL Verständnis dafür gezeigt, dass Patrick die Beziehung mit Antonia im Dschungelcamp öffentlich gemacht hatte. "Ich finde es total legitim, weil er die letzten Jahre gar nichts dazu gesagt hat", betonte die Schauspielerin damals. Für sie sei es normal, dass in so einer Ausnahmesituation auch private Themen zur Sprache kämen – schließlich habe auch Antonia sich immer wieder in der Öffentlichkeit geäußert. Patrick selbst hatte im Camp ganz offen Einblicke in die gescheiterte Beziehung gegeben. Gegenüber Evanthia Benetatou (33) offenbarte der Realitystar: "Wir hatten 'ne tolle Zeit, aber es gab viele Dinge, die nicht gepasst haben."

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Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und seine damalige Freundin Antonia Hemmer

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien