Millie Bobby Brown: Muttersein ist unbegreiflich schön

Millie Bobby Brown (22) hat sich in einem neuen Video offen über ihre Erfahrungen als Mutter geäußert. Die Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) im Sommer 2025 eine Tochter adoptiert hat, gewährt darin ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mama. Das Video wurde von UNICEF auf Instagram veröffentlicht und ist Teil der Reihe "My Parenting Journey". Darin beschreibt die 22-Jährige unter anderem, wie überwältigend die Liebe zu ihrem Kind ist: "Die Menschen sagen, dass sie ihre Kinder lieben. Ich verstehe nicht, wie so viel in meinem Herzen passieren kann. Ich weiß nicht, wie sich das Gefühl so überwältigend anfühlen kann. Es ist einfach unbegreiflich", so Millie.

Im Clip spricht die Schauspielerin auch über Momente der Unsicherheit, die sie als frischgebackene Mutter erlebt. Wenn ihre Tochter etwas Neues tue und sie nicht wisse, ob das normal sei, greife sie zum Telefon und rufe ihre eigene Mutter an. "Sie ist meine 911", erklärt Millie im Video. Alternativ wende sie sich an ihre Schwiegermutter: "Es ist so schön, Bestätigung zu hören." Gemeinsam mit Jake habe sie außerdem ein Eltern-Motto entwickelt: "Mein Mann und ich sagen immer: 'Heute war heute, und morgen wird morgen sein. Lass uns einfach schlafen.' Man nimmt es Tag für Tag." Die Liebe zum Essen sei außerdem ihre gemeinsame Liebessprache: "Wir sitzen einfach gerne zusammen und essen. Sie will immer probieren, was ich habe, und ich esse immer, was sie hat."

Millie ist seit Mai 2024 mit Jake verheiratet. Die beiden hatten ihre Hochzeit zunächst geheim gehalten und auch die Adoption ihrer Tochter im August 2025 mit dem Wunsch nach Privatsphäre bekannt gegeben. Auf Instagram schrieben sie damals: "Wir freuen uns unglaublich darauf, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen." Gegenüber dem Magazin British Vogue schwärmte Millie in einem Coverstory-Interview im Dezember außerdem: "Es war eine wunderschöne, erstaunliche Reise – sie hat uns schon so viel beigebracht. Unsere Tage sind gefüllt mit vielen Umarmungen, Lachen und Liebe. Es ist einfach endlose Freude."

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things Staffel 4 in Brooklyn

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

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